“Io non lo abbandono”, parte a Salice l’iniziativa in favore dell’adozione dai canili comunali

Avviato a Salice Salentino un programma di iniziative contro l’abbandono degli amici a quattro zampe e a favore delle adozioni dai canili comunali. Si tratta della Campagna di sensibilizzazione 2018 promossa dall’associazione “San Francesco – Amici degli animali”.

Con lo slogan “Io non lo abbandono”, un gruppo di volontari, coordinati da Marco Malandugno e dalla presidente dell’associazione Anna Maria Litta, cercheranno di combattere prima di tutto il fenomeno dell’abbandono estivo degli animali domestici.

Durante luglio ed agosto, saranno affissi una serie di manifesti, “ognuno diverso, ognuno che racconta una sua storia di abbandono, ma anche di speranza di adozione responsabile”.

“Cittadini e volontari – affermano i promotori – saranno in prima fila per una Campagna di comunicazione che prevede azioni mirate ad arginare la piaga, civile e sociale, dell’abbandono di cuccioli inermi, spesso troppo piccoli per sopravvivere senza l’ausilio della madre, quindi destinati a morte certa. Secondo la Lega Anti Vivisezione, ogni anno vengono abbandonati in media 50mila cani e 80mila gatti, con un picco massimo proprio nel periodo delle vacanze estive”.

Dopo la prima fase di attività, saranno realizzate anche iniziative per gli alunni delle primarie con l’obiettivo di promuovere una corretta educazione cinofila, il rispetto delle norme e l’incentivazione della sterilizzazione. “Quest’ultima – aggiungono – rimane, insieme al buon comportamento etico dei cittadini e alla tolleranza zero per chi commette reati contro gli animali, lo strumento principale di prevenzione contro l’abbandono e, di conseguenza, il randagismo, il sovraffollamento nei canili e l’appesantimento dei costi pubblici”.

Rosario Faggiano

Ultima modifica: 4 luglio 2018 9:13