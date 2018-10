Inner Wheel Tricase per l’UO di Ematologia dell’Ospedale Cardinale Panico: gara di cuore

“Insieme doniamo un’Emozione”

Un service per donare la speranza. “Insieme doniamo un’Emozione” è la serata di beneficenza a favore del Reparto di Ematologia – Unità Trapianto dell’Ospedale “Cardinale Panico”, organizzata dall’Inner Wheel Tricase – Santa Maria di Leuca per venerdì 5 ottobre alle ore 20. Location dell’evento il Messapia Hotel&Resort che sarà lo scenario di una cena ideata per la raccolta fondi destinata all’UO del dr. Vincenzo Pavone.

La speranza è nel dono

Regalare una speranza: sono belle parole ma la vera bellezza è che diventeranno fatti. Perché le donne dell’International Inner Wheel sono abituate a mettere in campo tutte le proprie energie per dare sostanza ai sogni.

“Donne in azione che lavorano insieme per fare la differenza e migliorare la vita delle persone” questo è l’International Inner Wheel e questo è il Club Inner Wheel Tricase – Santa Maria di Leuca.

Venerdì 5 ottobre basterà prenotarsi per partecipare alla cena di beneficenza e contribuire al service “Insieme doniamo un’Emozione”

Ematologia, un’eccellenza a Tricase

La raccolta fondi è a favore del Reparto di Ematologia del nosocomio di Tricase. L’UO di Ematologia e Trapianto é una realtà esistente ed operante in Puglia dall’inizio del 2005, creata dal dr. Vincenzo Pavone, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche presso l’Azienda Ospedaliera Cardinale Panico di Tricase e fermamente voluta dalla Direzione dell’Ospedale stesso.

Presso tale struttura è possibile essere sottoposti ad accurata diagnosi delle patologie ematologiche ed alla loro cura in tutte le fasi, incluse le procedure trapiantologiche.

In questi anni migliaia sono stati i pazienti giunti in questo centro da tutte le province della Puglia ed anche dalle regioni limitrofe.

L’unità operativa è composta dal reparto di degenza con 12 posti letto, l’unità sterile con 5 camere sterili per effettuare i trapianti di midollo, l’ambulatorio delle chemioterapie annesso all’UMACA, l’ambulatorio trapianti e l’ambulatorio generale per le prime visite e per i pazienti in follow-up ed in trattamento domiciliare.

Sono stati finora effettuati oltre 500 trapianti tra autologi ed allogenici e sono in corso numerosi studi clinici di alcuni dei quali il centro di Tricase è promotore. L’obiettivo principale che tale struttura si propone è di poter continuare ad offrire in futuro alla popolazione locale tutte le possibilità diagnostiche e terapeutiche per le patologie ematologiche, evitando ai pazienti di doversi sottoporre ad impegnativi e dispendiosi “viaggi della speranza”.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018 9:50