Invasione di blatte nella sede del Comune di Scorrano. Municipio chiuso per due giorni

Non sarà stato certamente un “incontro” piacevole quello che i dipendenti del Comune di Scorrano hanno avuto nella giornata di ieri nel momento in cui, per svolgere le mansioni quotidiane, si sono recati presso gli uffici del numero 35 di Via Umberto I.

Eh sì perché i malcapitati al momento dell’apertura del Palazzo di città si sono trovati a dover fare i conti con una vera e propria invasione di blatte.

Quali siano i motivi per cui il paese e il Municipio registrino la massiccia presenza dei fastidiosi insetti è ancora tutta da scoprire e i responsabili dell’Amministrazione si staranno mettendo in moto per comprendere cosa sia andato storto nelle operazioni di disinfestazione ordinaria che pure sono state svolte.

Fatto sta che non saranno pochi i problemi per i cittadini in questi giorni, visto che la sede del comune resterà chiusa per almeno 48 ore utili alla disinfestazione dei locali e per risolvere anche il problema della presenza di piccioni nelle aree scoperte e, c’è chi dice, addirittura, di aver notato anche la presenza di qualche zecca.

Le operazioni hanno preso il via nella mattinata di oggi intorno alle ore 6.00.

Ultima modifica: 13 settembre 2018 10:10