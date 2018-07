Forze Armate e di Polizia insieme per combattere la carenza di Sangue. Al via “Donazione Interforze 2018”

Un progetto che vede unite tutte le Forze Armate e dell’Ordine è che ha lo scopo di assicurare al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce i quantitativi aggiuntivi di sangue necessari al periodo di luglio e agosto nei quali si registra un’esponente richiesta del fabbisogno.

È stato presentato nella mattinata di oggi, presso la “Sala Degli Specchi” della Prefettura di Lecce, l’iniziativa intitolata “Donazione Interforze 2108”, promossa dalla Scuola di Cavalleria di Lecce e che vede la partecipazione, oltre che dell’Esercito, di tutte le forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Dia di Lecce, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, dell’aeronautica Militare e della Prefettura del Capoluogo.

“Parliamo di una vera e propria maratona di solidarietà tra Forze Armate e Forze dell’Ordine, a supporto del Centro Trasfusionale dell’Ospedale ‘Vito Fazzi’ che come è noto nel periodo di luglio e agosto soffre la carenza di sangue. Nel corso di una donazione svolta ad aprile, in occasione della ricorrenza del nostro Santo Protettore, il dott. Di Rienzo, responsabile del reparto, ha manifestato questa occorrenza e riflettendo con i colleghi delle altre Forze Armate e di Polizia ci siamo resi conto che saremmo potuti essere ulteriormente utili al territorio dando vita a questa iniziativa. A partire dal 6 luglio e per i successivi 8 venerdì ci recheremmo con ‘pacchetti’ consistenti interforze presso il centro per svolgere la nostra parte ed essere utili alla collettività”, ha affermato il comandante di della Scuola di Cavalleria di Lecce, Gen. Angelo Minelli.

“La carenza estiva di sangue, ormai, è una componente cronica da diversi anni e si cerca sempre di reperire donatori in maniera differente rispetto a chi abitualmente si reca presso il centro, anche perché, in questo periodo, molti vanno vacanza. Si può parlare di carenza in termini assoluti, anche se noi abbiamo raggiunto l’autosufficienza nell’arco dei 12 mesi, però, c’è sempre l’estate durante la quale spesso andiamo in carenza. Ringrazio il Generale Minelli per aver realizzato questo progetto meritorio e per aver accolto immediatamente, nei mesi scorsi questo mio allarme, assicurandosi che avrebbe trovato una soluzione per venire incontro a questa esigenza”, ha invece dichiarato il responsabile sanitario del Centro Trasfusionale Nicola Di Rienzo.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Prefetto di Lecce, Claudio Palomba: “Un’iniziativa encomiabile che noi abbiamo da subito sposato in pieno. Un’idea partorita dalla volontà del Generale Minelli, ma sostenuta da tutti. Un progetto importante in Salento e nel periodo estivo, dove, sollecitati c’è un’impellente necessità di sangue. Ci troviamo di fronte alla Stato che va incontro a questi bisogni di solidarietà”.

Ultima modifica: 4 luglio 2018 13:53