Gamma Jeep si rinnova, arriva Renegade MY 19. Appuntamento presso gli showroom Autosat

Per chi nasce curioso, coraggioso e inarrestabile. Per chi cambia stile, ma conserva un’anima 4×4 per sempre, per chi nasce “Born to be wild”, come recita il celeberrimo pezzo del gruppo musicale statunitense Steppenwolf, utilizzato come colonna sonora dello spot pubblicitario, l’attesa è finita!!!

Dopo il successo riscosso a giugno, quando è stata presentata in anteprima al Salone dell’Auto di Torino, arriva oggi negli showroom Autosat – concessionario ufficiale del Gruppo FCA con sedi a Brindisi, Casarano, Maglie e Surbo – Jeep l’attesissima Nuova Renegade MY 19.

Allestimenti e motorizzazioni

La nuova gamma si compone di quattro allestimenti: Sport, Longitude, Limited e Trailhawk. Due le nuove motorizzazioni benzina 1.0 e 1.3 e due turbodiesel 1.6 e 2.0, configurazioni a trazione integrale o anteriore e tre cambi (manuale a sei rapporti, automatico DDCT o a 9 rapporti).

Il modello di FCA, dal 2014 ha ampliato la gamma del brand americano a livello globale, segnandone l’ingresso nel segmento dei B-SUV e diventando il primo SUV Jeep prodotto in uno stabilimento in Italia. Sin dal suo esordio, Renegade ha saputo conquistare chiunque ricercasse, in un segmento piuttosto affollato, un SUV capace di sintetizzare al meglio le proverbiali caratteristiche off road del brand Jeep e un’anima più urbana per vivere senza compromessi gli aspetti lifestyle dell’utilizzo cittadino.

Il rinnovamento della gamma

Oggi la gamma si rinnova, sviluppando i punti di forza che le hanno consentito di cambiare le regole di questo segmento, ad iniziare da una dotazione di sicurezza ancora più completa e dai sistemi di infotainment più avanzati. Inoltre, fedele alla filosofia Jeep, la nuova Renegade supera i limiti e offre una nuova gamma di motori sviluppati per garantire massima efficienza nei consumi e prestazioni eccezionali sia su strada sia in fuoristrada. Con la nuova Jeep Renegade infatti debutta la nuova famiglia di propulsori a benzina turbo a tre e a quattro cilindri, da 1 litro, 120 CV e 190 Nm e 1,3 litri da 150 e 180 CV e 270 Nm.

Non mancano i diesel MultiJet II aggiornati con SCR (Selective Catalytic Reduction), tutti conformi alla più recente normativa Euro 6/D. La gamma motori è abbinabile a trasmissioni manuali a 6 marce, automatica DDCT (Dual Dry Clutch Transmission) a 6 marce e a automatica a 9 marce per garantire maggiore comfort e fluidità di guida.

Uno stile che si distingue

Il suo stile è ancor più distintivo, grazie a un design unico, ora con importanti aggiornamenti sul frontale, inconfondibile e strettamente legato all’inimitabile patrimonio estetico e tecnico Jeep: nella nuova Jeep Renegade ricorrono elementi iconici e stilemi riconoscibili, come i fari rotondi e i passaruota trapezoidali. Sono evidenti i richiami e le influenze reciproche con la nuova Wrangler, la quarta generazione dell’icona americana, in un dialogo stilistico che consente alla nuova Renegade di essere protagonista sia nei contesti metropolitani, sia sui percorsi meno battuti e di esprimere la sua doppia attitudine anche attraverso il design.

Le capacità off road sono da best in class e restano il riferimento del segmento. La nuova Renegade è disponibile in configurazione a 2 e 4 ruote motrici ed è dotata di due sistemi di trazione, con dispositivo di disconnessione dell’asse posteriore, controllo della trazione Selec-Terrain, dispositivi Hill Start Assist e Hill Descent Control. Questa peculiarità si esprime ulteriormente nella versione Trailhawk, l’allestimento pensato per la guida off-road, con dotazioni specifiche stilistiche e tecniche.

La promozione di lancio consente di avere la nuova Renegade MY 19 a 18.900 euro con finanziamento Be-smart.

Fare un salto nelle concessionarie Autosat, dove lo staff offrirà un servizio di altissimo livello, sarà il modo migliore per conoscere da vicino le novità e provare la Nuova Renegade MY 19.

Ultima modifica: 13 settembre 2018 16:07