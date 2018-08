L’estate sta finendo, ma non i controlli della velocità. Attenzione al volante su queste strade

Sono tante le persone che sono tornate alla routine quotidiana fatta di lavoro, studio e appuntamenti vari. L’estate per loro è (quasi) finita. Quasi… perché secondo le ultime previsioni meteorologiche, una nuova ondata di caldo potrebbe conquistare l’Italia regalando giornate calde e soleggiate. In tanti approfitteranno del bel tempo per tornare ad affollare le mete balneari più belle e rinomate del territorio, per concedersi un altro tuffo o “curare” la tintarella.

Chi conosce le strade del territorio sa che deve fare attenzione agli stumenti che controllano della velocità. Come di consueto, la Polizia Provinciale ha diramato il calendario delle postazioni autovelox e telelaser relativo al mese di settembre, (scaricabile cliccando qui) con date, orari e luoghi di appostamento.

L’occasione risulta propizia, dunque, per invitare gli automobilisti a fare sempre attenzione al volante, rispettando i limiti di velocità imposti dal codice della strada.

Lo abbiamo ripetuto in precedenti occasioni e non smetteremo mai di ripeterlo: la prudenza alla guida non è mai troppa.

Ultima modifica: 31 agosto 2018 15:19