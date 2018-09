Grande successo per “La vita promessa”, la fiction targata Rai girata in Salento

Boom di ascolti per la prima puntata de «La vita promessa» la fiction diretta da Ricky Tognazzi. La storia di Carmela, una donna coraggiosa e una mamma protettiva costretta a lasciare la sua Sicilia per costruirsi una nuova vita a New York insieme ai figli, ha tenuto incollati allo schermo cinque milioni di spettatori [4.904.000 spettatori pari al 23.5% di share] che sono stati conquistati dalla trama e dalle location che hanno fatto da sfondo al dramma di questa donna, perseguitata da Vincenzo Spanò.

Inconfondibile Masseria Brusca, non lontano da Porto Selvaggio che ha fatto cornice a diverse scene come quella della festa girata nel grande piazzale dello storico edificio. Ma c’è anche Nardò e Giuliano di Leuca, (frazione del Comune di Castrignano del Capo) oltre a Monopoli.

⚡️Grande successo per la prima puntata de #LaVitaPromessa su @RaiUno che sfiora i 5milioni di spettatori e con il 23,5% di share vince la prima serata.#AscoltiTv pic.twitter.com/0Wj2O40Ajr — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 17 settembre 2018

Le anticipazioni della seconda puntata

Magistrale anche l’interpretazione della bellissima Luisa Ranieri che nella seconda puntata, in onda questa sera alle 21.15, sempre su Rai 1, affronterà le prime difficoltà della sua nuova vita in America. La vita nella Grande Mela è molto più difficile di quello che pensava.

Il nuovo marito sposato per procura Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le farà conoscere il lato oscuro di Little Italy dove un pugno di delinquenti, affiliati in bande per origine di provenienza, ricattano i poveri disgraziati.

In “pericolo”, questa volta, c’è un altro dei figli di Carmela, Antonio che si farà sedurre dai soldi facili e dai giri loschi rischiando di perdersi.

Tutto questo mentre Spanò, che ha il volto di Francesco Arca, continua a cercarla prendendo in ostaggio il fidanzato di Maria, miracolosamente sopravvissuta. Quando Alfio arriva a Napoli, però, vede la sua amata sposare un altro uomo.

Alla ricerca di una nuova terra da amare dove ricominciare…

Questa sera #17settembre alle 21.25 su #Rai1 torna #LaVitaPromessa, la storia di una famiglia italiana spinta da sogni e voglia di riscatto nell’America degli anni 20. pic.twitter.com/vpNJzY636o — Rai1 (@RaiUno) 17 settembre 2018

