“La vita promessa”. Luisa Ranieri e il Salento in prima serata su Rai1

Una “madre coraggio” che, nei primi del ‘900, lascerà la sua amata Sicilia per dare ai suoi cinque figli un futuro migliore, in America. È «La vita Promessa» di Ricky Tognazzi, un racconto a puntate che aprirà la nuova stagione della fiction di Rai1.

Anzi, la storia di Carmela Carrizzo, interpretata magistralmente da Luisa Ranieri è considerata uno dei titoli di punta della rete ammiraglia insieme all’Amica Geniale, tratta dal best-seller di Elena Ferrante che porterà sul piccolo schermo la lunga amicizia tra Lila e Elena nata e cresciuta sullo sfondo della Napoli anni cinquanta e I medici incentrata, dopo il successo della passata stagione, sulla vita di Lorenzo il Magnifico.

Manca poco, pochissimo. Il “prossimamente” annunciato in pompa magna è diventato un appuntamento da segnare in rosso sull’agenda. Martedì, 11 settembre 2018 potremo assistere alla prima delle quattro puntate della miniserie, girata – tra l’altro – anche in Salento.

L’atmosfera è quella degli anni tra il 1920 e il 1930. Quando Spanò, il guardiano di una tenuta agricola, arriva ad uccidere suo marito pur di averla, Carmela – una “donna alla Magnani” come l’ha definita Tognazzi – decide di vendere tutto, lasciare la Sicilia e partire con i suoi cinque figli per Napoli, dove conosce Assunta Moggi – interpretata da Lina Sastri – una donna burbera, ma dall’animo buono, che gestisce un casino in cui affitta camere ai disperati in partenza per New York.

Poi c’è il viaggio e l’arrivo nella Grande Mela, dove tra sogni e delusioni inizia il suo tentativo di riscatto. Nel cast tra i nomi noti di Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Primo Reggiani, Marco Foschi, Cristiano Caccamo compare anche quello della piccola Azzurra Rimini, una bambina originaria di Trepuzzi “reclutata” durante le riprese a Giuliano di Leuca.

