“LookUP!”, le testimonianze dei giovani seminaristi di Puglia

“LookUp!” è la missione dei Pontificio Seminario Regionale di Molfetta e si svolgerà nelle parrocchie della Diocesi di Nardò-Gallipoli, dal 29 settembre al 7 ottobre 2018. I giovani seminaristi di Puglia saranno in Salento per raccontare il loro percorso di fede e le comunità parrocchiali della provincia ospiteranno l’entusiasmo e la testimonianza di tantissimi giovani uomini che hanno deciso di votare la vita intera al loro credo, un’occasione di confronto davvero imperdibile per credenti ma anche per laici.

Perché “LookUp!”?

“Cercare”, è questa la traduzione letterale dell’inglese “LookUp” ed è immediato anche il gioco di parole tra “Look” e “Up” ad indicare l’azione del “guardare in alto”, verso il Cielo.

LookUp è l’invito della comunità cattolica a cercare i propri sogni nell’orizzonte più alto che si riesce a scrutare, a guardare verso il luogo che l’uomo ha consegnato a Dio -il cielo- per trovare una strada che dia un senso più profondo all’esistenza.

Programma dell’Evento

Pellegrinaggio diocesano vocazionale e mandato ai Seminaristi

Alezio, Sabato 29 settembre, ore 18.00

Processione per le strade del paese ed arrivo presso il Santuario della Madonna della Lizza dove il Vescovo Mons. Fernando Filograna presiederà la Concelebrazione Eucaristica. Alla fine della messa sarà consegnato il Mandato ai seminaristi.

Missione nelle Parrocchie, nelle scuole, nelle Città.

Nei Paesi della Diocesi, dal 30 settembre al 5 ottobre.

Queste giornate costituiscono il cuore dell’iniziativa e vedranno i giovani seminaristi impegnati a portare la loro esperienza di fede nelle Parrocchie delle Città che li ospitano, incontrando gli Studenti delle Scuole Superiori della nostra Diocesi.

Festa conclusiva con musica, animazione e testimonianze.

Matino, Sabato 6 ottobre, ore 20.00

Sarà questo il momento conclusivo della Missione. La serata si svolgerà nel centro storico della Città e sarà dato ampio spazio a musica e socializzazione. Il Vescovo consegnerà il Credo ai cresimandi e saranno presenti diversi stand animati dalle associazioni giovanili della Diocesi.

Il Messaggio del Vescovo

“Nei giovani, lo sappiamo, abita un forte desiderio di vita e di verità che preme per essere ascoltato e decifrato: a noi spetta sostenerli e accompagnarli nell’incontrare Cristo e la proposta di Gesù ai giovani è una proposta di gioia.” ha dichiarato Mons. Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi Nardò-Gallipoli, che ha proseguito “Il cuore della Missione sarà proprio il cercare la persona di Gesù, il Maestro buono, l’Amico affidabile a cui tutti possono rivolgersi. Qualcuno potrebbe chiedersi dove abiti questo Maestro e la risposta che diamo è…LookUp! Guarda in alto, guarda oltre! Cerca Dio nelle sfumature della vita, oltre ogni difficoltà!” .

Per il programma dettagliato delle singole giornate visitate il sito della Diocesi Nardò- Gallipoli o la Pagina Facebook di LookUP!

A cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 16 settembre 2018 17:10