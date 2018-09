A Tricase una giornata per la legalità nel nome di Fabrizio. Ospite Luca Abete

Un’intera giornata dedicata alla legalità. Una serie di iniziative “dalla scuola alla piazza” che andranno in scena in un giorno ‘speciale’: quello del compleanno di Fabrizio Aspromonte, il 32enne di Tricase scomparso tragicamente il 23 gennaio scorso.

Docente per professione e dj per passione, il giovane ha trovato la morte a Folgarida, mentre stava effettuando una discesa con gli sci su una pista nera. Il suo ricordo però vive, continua a vivere grazie agli “amici” che hanno creato un’associazione che porta il suo nome.

Ospite d’eccezione sarà Luca Abete, l’irriverente inviato di Striscia La Notizia che farà tappa nel Salento con il suo format #NonCiFermaNessuno.

Si comincia dal “Comi”, l’istituto che Fabrizio ha frequentato prima dell’università che poi lo ha portato ad intraprendere la sua carriera di insegnante. L’Associazione, in questi mesi, si è rimboccata le mani e ha raccolto i fondi necessari per dotare di un laboratorio musicale l’Auditorium della scuola diretta dalla dirigente scolastica Antonella Cazzato che ha aderito di buon grado all’iniziativa.

Dopo la mattinata dedicata agli alunni ci si sposta in Piazza Pisanelli (in caso di cattive condizioni meteo a Palazzo Gallone), con Luca Abete ed il suo tour dell’ottimismo. Il noto inviato indosserà i panni “motivatore” per far capire che tutti gli ostacoli, anche quelli che possono sembrare insormontabili, possono essere superati. Come? Trasformando le sconfitte, le porte chiuse in faccia e gli insuccessi in un motivo per non arrendersi, per diventare più forti.

Nel corso della serata sarà consegnato dal sindaco Carlo Chiuri il primo Premio Fabrizio Aspromonte per Tricase. Il riconoscimento andrà ogni anno a chi con il suo impegno sociale o con il suo talento ha dato lustro alla città.

La manifestazione ed il premio godono del patrocinio della Città di Tricase.

