Nuova vita alla ludoteca della villa comunale, al via la procedura per l’affidamento in gestione

Una così bella intuizione non può rimanere uno spazio vuoto, soprattutto quando si tratta di spazi dedicati ai bambini.

Così, l’amministrazione comunale ha indetto una procedura aperta in seduta pubblica per la concessione a terzi della gestione della ludoteca di proprietà comunale all’interno della villa per attività ludico-ricreative con oneri di allestimento e manutenzione.

Il bando fa seguito alla mozione presentata su iniziativa dell’Associazione Sveglia Lecce, dal consigliere Marco De Matteis. L’intento dell’associazione era quello di offrire un servizio a basso costo che assicurasse ai bambini opportunità ludiche e di intrattenimento, e ai genitori momenti di svago e tranquillità, garantendo, allo stesso tempo, un supporto per il Distretto Urbano del Commercio e per il potenziamento dell’offerta turistica.

Il Bando non prevede, al momento, la possibilità di creare, come invece proposto da Sveglia Lecce, un angolo baby pit stop: l’amministrazione ha evidenziato la mancanza dei requisiti tecnici per l’allestimento di una zona destinata al cambio pannolino, ma al tempo stesso ha assicurato che, all’interno della struttura, sarà possibile allestire un angolo per l’allattamento.

Le offerte, redatte come da bando, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16 luglio 2018. L’apertura delle buste è prevista per il 23 luglio 2018.

Aumentare il benessere dei bambini e delle famiglie, in uno spazio ludico attrezzato ed organizzato, questo l’intento. All’interno dell’impianto oggetto di concessione, il concessionario potrà organizzare in autonomia corsi ed attività ludico-ricreative, di promozione amatoriale, educative, di aggregazione o di pubblica utilità, per i bambini delle fasce dietà dai 3 ai 5 anni e dai 6 anni ai 12 anni. La durata della concessione relativa al servizio di gestione della Ludoteca è fissata in tre anni.

Tutti i documenti utili per partecipare sono disponibili sul portale istituzionale www.comune.lecce.it.

Le parole dell’assessore

“I servizi a beneficio dei più piccoli sono una frontiera importante del welfare delle città e come amministrazione ci sentiamo impegnati ad aumentarne la dotazione in città, valorizzando gli spazi a nostra disposizione. Invito per questo le realtà educative giovani della città a farsi avanti, perché crediamo che questa sia anche un’occasione concreta per creare lavoro” dichiara l’assessore al Welfare Saverio Citraro.

Un bando anche per il Parco di via Dei Ferrari

Riqualificare il verde pubblico, quindi. In questa direzione va il bando di gara per la concessione della manutenzione e gestione del Parco attrezzato pubblico di Quartiere PIRP di Via dei Ferrari, che sarà pubblicato lunedì 18 giugno.

Il Parco urbano attrezzato è stato realizzato nell’ambito del “Programma Integrato di riqualificazione delle Periferie” – cofinanziato a valere sul PO FESR 2007-2013, Asse VII per un importo totale pari a 1.450.000 euro. Un’area verde urbana che comprende spazio dedicato ai bambini, 2 campi per il gioco delle bocce, un campo di calcetto in terra battuta, un’area relax e un’area pic-nic, un tracciato per fare jogging con apposita area stretching, dei percorsi pedonali e un’area attrezzata di un bar, una ludoteca, spogliatoi e bagni pubblici.

Attraverso una scala o mediante l’utilizzo dell’ascensore, poi, è possibile accedere nello spazio dell’ex cava destinato alla realizzazione di spettacoli all’aperto.

Ultima modifica: 16 giugno 2018 17:10