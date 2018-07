Cambio del vertice in Piazzetta Peruzzi. Salsano saluta, al suo posto arriva Carbone

Ha avuto luogo, questa mattina, nella Caserma “G. Miccoli”, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Vito Augelli, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, tra il Colonnello Titolato Scuola Tributaria, Bruno Salsano e il Colonnello, anch’egli Titolato Scuola Tributaria, Luigi Carbone.

Alla cerimonia hanno partecipato tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto della Provincia di Lecce, oltre ad una nutrita rappresentanza di Finanzieri in servizio e in congedo delle Sezioni locali A.N.F.I. e il Cappellano Militare di Bari.

Bruno Salsano, dopo tre anni al comando delle fiamme gialle leccesi, andrà a Roma per ricoprire un incarico presso il Comando Generale.

Nel suo discorso di commiato, l’ufficiale, pienamente soddisfatto per il periodo trascorso, ha rimarcato l’impegno profuso dal Corpo nello svolgimento dei compiti istituzionali e ha ringraziato tutto il personale per la grande professionalità e collaborazione sempre fornita che ha permesso al Comando Provinciale di raggiungere brillanti risultati operativi in tutti i settori di servizio nei quali gli uomini della Gdf sono quotidianamente impegnate. Il Comandante ha, quindi, formulato i migliori auguri al suo successore per l’impegnativo incarico che lo attende.

Luigi Carbone, la cui ultima esperienza professionale è stata quella di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone dove ha conseguito brillanti risultati di servizio, nel discorso di insediamento ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Regionale Puglia, esprimendo la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere.

Proseguendo, il nuovo Comandante, confidando nel fattivo sostegno dei suoi collaboratori, ha dichiarato la ferma volontà di porre a disposizione delle Istituzioni e della collettività ogni energia fisica, intellettuale e spirituale, a difesa dei cittadini onesti e dell’economia legale, attraverso le attività di contrasto all’evasione fiscale e di controllo della spesa pubblica oltre a una sempre maggiore e convinta lotta a tutte quelle manifestazioni di illegalità.

Infine, il nuovo Comandante Provinciale, sottolineando i rapporti di reciproca stima che lo legano al Colonnello Salsano, gli ha rivolto un affettuoso saluto.

Il Generale Augelli ha ringraziato Salsano per il lavoro svolto e ha rivolto a Carbone i migliori auspici di successo nel nuovo incarico.

