Caos maltempo al Sud e nel fine settimana non migliora: attese piogge e temporali

Il maltempo annunciato dai meteorologi continua ad “allarmare” il Sud, costretto a fare i conti anche oggi con piogge e temporali che hanno causato, purtroppo, due vittime. Una mamma con il suo bambino di appena sette anni sono stati trovati senza vita nel greto di un torrente, in provincia di Lamezia Terme, non lontano dall’auto vuota. Disperso anche l’altro figlio che era con loro.

Il rischio nubifragi era stato confermato anche dalla Protezione Civile che aveva emesso per la giornata di oggi l’allerta meteo arancione, proprio su Calabria, Puglia e Basilicata . I fenomeni che potranno essere anche molto intensi, saranno accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Tutta colpa di un vortice di bassa pressione che ha spazzato via, in un solo colpo, l’estate settembrina. Ottobre, infatti, è cominciato all’insegna di un clima autunnale non tanto per le temperature, rimaste più o meno nella media del periodo, quando per l’instabilità che durerà anche la prossima settimana.

Nessun miglioramento all’orizzonte, quindi. Lo Stivale, infatti, sarà attraversato da una serie di perturbazioni atlantiche, responsabili di tante piogge, da Nord a Sud.

Ottobrata romana

Durerà a lungo? Non è detto secondo ilMeteo.it. Se sembra ormai certo che l’instabilità non mollerà la presa fino a metà settimana, da giovedì 11 ottobre, qualcosa potrebbe cambiare, in meglio. L’alta pressione potrebbe avvicinarsi al nostro Paese, tentandone la conquista. Tornerà il caldo, la cosiddetta «ottobrata romana» termine usato per definire una parentesi mite e soleggiata che si verifica nel mese di ottobre.

Dopo una breve carezza dell’anticiclone, le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare di nuovo all’attacco.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018 13:18