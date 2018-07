Masseria Torcito, il progetto. Appuntamento a Cannole per la presentazione

Il nuovo progetto, relativo alla riqualificazione e valorizzazione del Parco di Torcito, verrà presentato martedì prossimo alle 20.30 in Piazza San Vincenzo a Cannole.

Interverranno nell’incontro pubblico, il sindaco di Cannole Leandro Rubichi, l’Assessore Regionale all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, il Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone e il progettista, ingegnere Tommaso Farenga. Saranno, inoltre, presenti molti Consiglieri Regionali, Provinciali e Sindaci dei Comuni limitrofi al Parco.

Torcito, una lunga storia

Leccenews24.it si era fatta da subito portavoce dei malumori che serpeggiavano tra la cittadinanza. Con l’abbandono di Torcito, preda dell’incuria e della inciviltà, andava, di fatto, persa la memoria storica di un simbolo di forte appartenenza per i cannolesi. E questo non lo si poteva consentire. Ma non era solo Cannole a soffrire per le “sue masserie” abbandonate; tanti i comuni limitrofi che credevano nelle potenzialità di un Parco Naturale che poteva rappresentare un volano di sviluppo per l’intero territorio.

L’esortazione era a tornare a credere nella forza e nelle potenzialità del Parco di Torcito ed era destinata a tutti gli attori che potevano e dovevano rendersi protagonisti della rinascita di questo bellissimo sito.

Lo scorso anno, un dibattito in piazza aveva fatto da acceleratore e, in modo trasversale, si era convenuti sulla necessità di affrontare con decisione la “questione Torcito”.

Fondamentale, infatti, era sciogliere i nodi che imbrigliavano il Parco. E per farlo occorreva la volontà di tutti.

La risposta era arrivata prontamente dalla politica e, a distanza di un anno, il dialogo avviato tra enti pubblici e società civile ha prodotto i suoi risultati.

Quali le prospettive, quale il progetto lo scopriremo martedì 10 luglio a Cannole. Con una sola speranza nel cuore: vedere Torcito risorgere fiera. Per la storia che rappresenta e per il bene di tutto il territorio.

Ultima modifica: 8 luglio 2018 15:22