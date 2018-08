“Merita una promozione”. Salvini ringrazia Riccardo, il poliziotto eroe che ha salvato decine di vite

Ogni volta che qualcuno gli chiede se si sente un eroe, Riccardo Muci l’agente che ha salvato la vita a decine di persone nell’inferno di Bologna risponde sempre allo stesso modo. Dal suo letto nell’Ospedale Bufalini di Cesena ripete con umiltà e con il sorriso sulle labbra di aver solo fatto il suo lavoro. È sicuro che qualunque uomo in divisa, nella sua stessa situazione, si sarebbe comportato nello stesso modo.

Riccardo è stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente. Sapeva di avere poco tempo, lo ha intuito per l’odore inconfondibile che si respirava. Così, senza pensarci due volte, è sceso dalla volante per soccorrere le persone ferite e allontanare i curiosi che, inconsapevoli di quello che stava per succedere, si erano fermati a scattare foto, a girare un video da postare sui social.

Il poliziotto 31enne, originario di copertino, intuendo il pericolo ha cominciato ad urlare per quattro interminabili minuti prima di essere colpito dalla deflagrazione mentre si sbracciava per mandare via la gente, per metterla al sicuro. La maglietta ignifuga che indossava si è liquefatta, provocandogli le ustioni di secondo grado.

Non si sente un eroe, ma lo è diventato. Ieri ha ricevuto la visita del premier Giuseppe Conte e questa mattina anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha voluto augurargli una pronta guarigione. Ne avrà per 50 giorni, ma non è escluso che possa essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

«Riccardo, un poliziotto che non ha esitato a rischiare la propria vita per salvare quella degli altri, è un orgoglio per tutti gli italiani. Buona guarigione» ha scritto il leader della Lega ricordando di essere sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, ma c’è di più, come si legge: «Da Ministro penso che una promozione per il valore dimostrato sarebbe più che meritata!».

