MaturitÃ  2018, ecco le materie della seconda prova. Il Miur agli studenti: “#NoPanic”.

Attraverso un simpatico e simbolico hashtag, il Miur si rivolge agli studenti in maniera rassicurante. Un “#NoPanic”, “niente panico”, che sancisce l’inizio di una preparazione mirata in vista della seconda prova prevista agli esami di maturità 2018.

Gli esami di stato avranno inizio il prossimo 20 giugno con la prima prova, quella di Italiano, uguale per tutti. Il 21 giugno, invece, sarà la volta della seconda prova scritta, che si differenzia in base alla materia caratterizzante ciascun indirizzo. L’elenco completo delle materie scelte per la seconda prova è disponibile sul sito del ministero.

#NoPanic

Licei

Greco al Liceo Classico; matematica allo scientifico ed al Liceo scientifico-opzione Scienze applicate; lingua straniera 1 al linguistico. Scienze Umane al Liceo delle Scienze Umane e nella relativa opzione economico-sociale; discipline artistiche e progettuali (caratterizzante l’indirizzo di studi) al Liceo artistico; teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; tecniche della danza al Liceo coreutico.

Tecnici

Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.

Professionali

Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

