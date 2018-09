Medicina di precisione. Presentato a Roma il libro di Mauro Minelli

Una rivoluzione. È stata definita così l’opzione di ricorrere alla Medicina Personalizzata: un metodo nuovo, all’avanguardia, che Paesi come gli Stati Uniti d’America hanno iniziato ad applicare nell’arco temporale degli ultimi 10 anni.

Ed oggi, anche qui in Italia, grazie agli sforzi e all’impegno della Fondazione Italiana di Medicina Personalizzata (già Società Italiana di Medicina Personalizzata) diventa possibile dare una svolta importante alla diagnosi, alla cura e persino ad aspetti più pratici e meno clinici (per quanto rilevantissimi) come la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Lo hanno spiegato l’oncologo Paolo Marchetti presidente della stessa Fondazione e docente nell’Università La Sapienza di Roma che insieme a Maurizio Simmaco, medico, anch’egli esperto della materia, ha fatto da relatore al libro scritto da Mauro Minelli, docente straordinario di Igiene nell’Università telematica Pegaso.

La giornata di presentazione del volume che rappresenta l’avvio del percorso editoriale della collana “il Nuovo pensiero biomedico” è stata coordinata dall’anchorman leccese Marco Renna alla presenza del rettore di UniPegaso prof. Alessandro Bianchi, il quale ha ricordato l’impegno impagabile profuso da Mauro Minelli volto alla ricerca della personalizzazione del rapporto del singolo individuo con la medicina.

“Eravamo abituati a ben altro – ha commentato Bianchi – a sorte di codificazioni precostituite, mentre qui avanza una scuola che ha già diversi fronti di lavoro, e questo costituisce un prezioso contributo non solo alla scienza medica, ma anche alle scienze sociali che Università Pegaso ha molto a cuore”.

L’applicazione della Medicina Personalizzata ad ogni stadio evolutivo di una malattia, ha spiegato nel suo intervento il prof. Minelli, consente di abbassare i costi aumentando la reversibilità di malattia.

“Si pensi ai pazienti anziani. Spesso sono costretti all’assunzione contemporanea di molti farmaci per curare più patologie. Con il rischio che alcuni di essi vadano in contrasto e diminuiscano l’efficacia della terapia complessiva. Con la Medicina Personalizzata queste informazioni si conosceranno sin da subito, così da ottenere una combinazione di farmaci ottimale.

Praticamente una rivoluzione. Al paziente si eviterà lo stress fisico e psicologico di una terapia in continua evoluzione e, al Sistema Sanitario Nazionale, un elevato spreco di farmaci con un conseguente notevole risparmio in termini di spesa.

Una introduzione razionale delle risorse della Medicina Personalizzata nella pratica clinica quotidianaavrebbe una indiscutibile valenza sul piano non solo scientifico ed economico, ma anche su quello sociale. In termini di Economia Pubblica, si otterrebbero cospicui risparmi senza incidere sulla globale capacità di intervento del sistema sanitario.”

La presentazione del libro “La medicina di precisione” è stata inserita nell’ambito di una giornata di studio dedicata al contributo avveniristico della Precision medicine.

Ultima modifica: 19 settembre 2018 16:34