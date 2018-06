Dopo il maltempo torna il sereno, ma i temporali sono sempre in agguato… Che estate sarà?

Dopo il maltempo che si è abbattuto (anche) sul Salento causando non pochi danni, il Centro-Sud dovrà fare ancora i conti con l’instabilità. Cosa significa lo abbiamo capito in questi giorni: è impossibile prevedere quando il sole lascerà il posto ai nuvoloni neri, né calcolare con precisione dove gli acquazzoni, improvvisi quanto violenti, colpiranno.

Con il Nord il meteo sarà più clemente: già in queste ore, infatti, il settentrione sta godendo dei primi effetti del passaggio dell’Anticiclone delle Azzorre.

Capitolo temperature: in concomitanza con i giorni del solstizio d’estate tornerà il caldo, anche se resterà “sopportabile”. Dopo il tracollo termico di 10 gradi, l’asticella della colonnina di mercurio comincerà a salire fino a raggiungere valori massimi comprese tra i 28 e i 33 gradi. Nulla di eccessivo, i valori sono in linea con la media del periodo. Tranne il 21 giugno, quando il clima si farà bollente con picchi anche superiori ai 35 gradi.

Quando il bel tempo sembrerà aver ingranato, cambierà tutto. Arriverà sul Belpaese una doccia fredda, causata da una nuova perturbazione che rovinerà il weekend. Dopo alcuni giorni di tranquillità, infatti, l’alta pressione inizierà a perdere colpi, per poi capitolare completamene domenica 24 Giugno.

Che estate sarà?

A questo punto, davanti ai cambiamenti repentini, sorge spontanea una domanda: che estate sarà? Non bella, secondo gli esperti che – in questi giorni – stanno provando a rispondere al quesito. Anzi, a quanto pare, sarà una stagione a singhiozzo, che non si farà ricordare. Secondo ilMeteo.it l’estate 2018 sarà «piovosa al Centro-Nord, fino a Roma e più calda al Sud, Puglia compresa».

Una cosa è certa: la guerra tra aria calda e aria fredda continuerà anche a luglio (e forse pure ad agosto, mese clou della stagione). Lo scontro provocherà temporali, soprattutto pomeridiani, accompagnati da forti raffiche di vento e grandine come quelle a cui abbiamo assistito in queste ore di maltempo. Delle bombe d’acqua, come si dice in gergo.

Stesso ‘copione’ anche dal punto di vista delle temperature: farà molto caldo, ma senza eccessi e soprattutto senza le temperature estreme dello scorso anno.

Anche durante le vacanze, insomma, dovremo sopportare gli scherzi del meteo.

Il caldo vero e proprio dovrebbe arrivare in ritardo a Settembre. Non solo, durerà fino a Novembre inoltrato. Insomma, sarà estate in autunno.

Attenzione, si tratta solo di ‘tendenze’ previsioni che possono cambiare.

Ultima modifica: 18 giugno 2018 12:31