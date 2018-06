Piogge attese fino a giovedì, l’estate si farà sentire nel weekend. Al sud punte di 40 gradi

Come non accadeva (forse) da tempo, il Meteo è tornato ad occupare un posto di rilievo tra gli interessi degli italiani. Tutta colpa di quest’estate ‘anomala’ che sta facendo fatica a decollare. Ogni volta che si ha la sensazione che “sia la volta buona”, infatti, qualcosa rimescola le carte in tavola.

Anche questa settimana, l’ultima di giugno, la parola d’ordine sarà l’instabilità. Che cosa significa è noto a tutti: le giornate che cominciano con il sole, facendo ben sperare, possono ‘rovinarsi’ all’improvviso lasciando spazio alle precipitazioni, anche intense.

Stessa cosa succede alle temperature: l’asticella della colonnina sale, rendendo il clima più caldo e scende, rendendo l’aria frizzantina, ma in ogni caso si ferma sempre su valori leggermente inferiori alla media del periodo. Fino a mercoledì (giovedì al sud) i venti settentrionali, più freschi e meno carichi di umidità, impediranno alle temperature di superare il tetto dei 30 gradi.

Insomma, si assisterà ad acquazzoni improvvisi soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia fino a venerdì, quando al Sud il tempo è destinato a migliorare, anche se gradualmente.

Il colpo di scena

L’alta pressione si imporrà nel fine settimana con l’anticiclone africano Caronte che conquisterà il Belpaese e lo dominerà fino al weekend di sabato 7 e domenica 8 luglio, quando – stando alle previsioni degli esperti – si dovrebbe verificare l’ennesimo cambio di rotta: acquazzoni e temporali colpiranno prima il Nord e poi il Centro-Sud rendendo il clima simil-autunnale.

In attesa del maltempo, per qualche giorno, soffriremo il caldo e dovremo fare i conti con l’afa che farà percepire tutti (e anche di più) i gradi segnati dal termometro che sfiorerà i 40.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 11:51