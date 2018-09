Settembre? Inizia la scuola e l’estate continua. Afa e caldo faranno posto al maltempo

Se qualcuno si meraviglia che in Italia, soprattutto al Sud, a settembre si va ancora a mare, ha la memoria corta.

Da sempre, dalle spiagge salentine non sono pochi coloro che postano foto degli ultimi scampoli di sabbia e acqua limpida. I profili social dei fortunati sono fatti per far salire la rabbia e l’invidia di chi, magari rientrato al lavoro in una città del Nord, si trova a guardare in foto mare cristallino e amici in costume da bagno.

Beh, gli esperti del meteo lo stanno dicendo da tempo che la prima parte di settembre sarebbe stata contraddistinta da afa e caldo. Le temperature saliranno ulteriormente nel corso della settimana che sta per iniziare, la stessa in cui i nostri ragazzi torneranno tra i banchi di scuola.

Un grande anticiclone africano sta conquistando la nostra Penisola e i valori si attestano sopra la media di quasi 10 gradi. Ma, si sa, il ritorno d’estate ha sempre vita breve. Gli esperti dicono, infatti, che da venerdì 14 una perturbazione atlantica temporalesca riporterà il maltempo su gran parte dell’Italia.

I temporali saranno accompagnati da un abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi. Tutto questo, va detto, soprattutto al Nord e al Centro.

Quindi, ci aspettiamo che dal Salento partiranno ancora cartoline d’estate.

Ultima modifica: 16 settembre 2018 19:03