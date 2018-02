Si è spento nella notte il cardiologo Pasquale Bray, l’addio commovente del figlio Massimo

«Amavi andare per mare e stare in silenzio ad osservarlo. Eri un po’ come il tuo gozzo: il legno era solido e i principi avevano radici profonde; essenziale, ma raffinato; sicuro nella navigazione, ma mai in primo piano. Stanotte il mare è calmo e una barca si allontana silenziosa verso l’orizzonte». Toccanti le parole con cui Massimo Bray ha voluto salutare il padre, scomparso nella notte a 94 anni.

Se n’è andato Pasquale Elio, cardiologo diventato un punto di riferimento per Lecce come medico di famiglia. Aveva ricoperto anche l’incarico di direttore sanitario dell’Ospedale di Maglie.

L’addio dell’ex Ministro dei beni e delle attività culturali nel Governo Letta, commuove. «Mi hai insegnato la lealtà e l’onestà con l’esempio; la dignità del lavoro con l’impegno e il rispetto verso i tuoi pazienti e la professione. Sei stato rigoroso nell’insegnarmi i valori, spiegandomi il valore dei doveri e dei diritti. Eri felice del mio stupore e gioivi per le mie soddisfazioni. Ti sei commosso per un mio successo, ma mi hai subito detto di fare attenzione a non “abituarmi male”. “Torna al tuo lavoro”, mi dicesti una sera di gennaio e ascoltai le tue parole. Mi hai fatto capire la caducità delle cose, il rispetto per i beni comuni e la capacità di guardare oltre; hai temperato l’orgoglio e insegnato a sapersi ribellare per le ingiustizie» si legge nel lungo post in cui Bray – ora guida dell’Istituto Treccani – ricorda la figura del padre.

«Eri addolorato quando sono andato via da casa, ma hai fatto di tutto perché non seguissi la tua strada. Era quello, dicevi, il modo per creare una società più giusta. Mi hai parlato con lucidità della fine del tuo percorso, chiedendomi di pensare a questo come ad una scelta di dignità e libertà», si legge.

Tanti i commenti delle persone che, seppur via social, hanno voluto condividere con l’ex ministro questo momento. Chi con un abbraccio virtuale, chi spendendo bellissime parole per descrivere il cardiologo dipinto come un “professionista onesto e gentile”. “Professionalmente impeccabile e umanamente un vero signore” fa eco un’altra.

Ultima modifica: 15 febbraio 2018 14:29