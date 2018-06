“Ispirazione salentina”. Una capsula Nespresso per fare il caffè in ghiaccio con il latte di mandorla

Shakerato o alla salentina? Nespresso si prepara all’estate proponendo ai coffeelover due “capsule” studiate per essere utilizzate con il ghiaccio, immancabile nelle bevande consumate nella bella stagione, ormai alle porte.

Ed ecco che sul sito ‘ufficiale’ compare un “omaggio al caffè alla salentina” «un caffè audace ed equilibrato dalla texture vellutata e rotonda con aromi di nocciola e note caratteristiche della varietà robusta» come si legge nella presentazione della ‘novità’ per i clienti, invitati a trovare l’ispirazione con le «Limited Edition on Ice».

Insomma, un caffè avvolgente che dà il meglio di sé se preparato con sciroppo di latte di mandorla e cubetti di ghiaccio, utilizzando la tipica ricetta salentina.

Il risultato, è una bevanda cremosa, rinfrescante e delicata che “conquisterà” il mondo vista la popolarità del colosso Nestlè, titolare del marchio. Esattamente come è accaduto a tutti i turisti in vacanza nel tacco dello Stivale che hanno voluto assaggiare, almeno una volta, questa prelibatezza tutta nostrana, esattamente come accade per altre (e altrettanto famose) tradizioni locali: dal pasticciotto, al rustico, passando per la frisella.

