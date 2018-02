Italia al gelo, neve a Bari e Foggia. Disagi anche nel Salento: l’Intercity Milano Lecce con ore di ritardo

Chi pensava che l’inverno se ne andasse mite come è stato, si sbagliava di grosso. L’intera penisola italica è stata investita da freddo e neve. Anche la Puglia sta facendo i conti con le temperature sotto lo zero.

Scuole chiuse a Foggia, nella BAT, in provincia di Bari

Per la gioia degli studenti, scuole di ogni ordine e grado chiuse in 10 comuni della provincia BAT. Battenti sbarrati anche nei tre capoluoghi Barletta, Andria e Trani, a Bisceglie e Canosa di Puglia, nei centri ofantini di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, e nei comuni del territorio dell’Alta Murgia, Minervino Murge e Spinazzola.

Il maltempo ha portato all’interruzione delle lezioni anche nel tarantino, a Martina Franca, e, ovviamente, nel Foggiano ovvero a San Severo, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano e Monte Sant’Angelo.

A Bari, il sindaco Decaro ha postato sul proprio profilo social un messaggio chiaro per gli studenti baresi “io vi voglio bene, ma non iniziate con i messaggi strappa lacrime per far chiudere le scuole, perchè per ora, sulla città di Bari non c’è alcuna emergenza meteo“. E da qui una pioggia di critiche poiché, a detta di molti, in alcuni istituti i riscaldamenti non funzionano.

E a Lecce?

In tutto il Tacco d’Italia la pioggia ha fatto i suoi danni, ma oggi a farla da padrone sono le temperature che alle prime luci del mattino erano sotto lo zero. Niente emergenza ovviamente, solo qualche brivido in più per i salentini non proprio abituati ai climi rigidi.

I disagi si possono registrare nei trasporti. Come si può leggere sul sito di Trenitalia, pesante ritardo per il treno intercity 755 Milano Lecce partito alle 20.50 di lunedì dal capoluogo lombardo ha accumulato oltre 200 minuti di ritardo. Ore di ritardo, poi, per l’intercity 757 Torino Lecce partito alle 20.20 di ieri, lunedì.

Insomma, occhio alle previsioni: chissà che anche nel Capoluogo salentino non si registri un evento che possa ricordare la nevicata del marzo 1987 che, ancora oggi, è passato alla storia.

