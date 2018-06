Nido di vespe in zona Salesiani a Lecce, residenti preoccupati e scatta la segnalazione

“Se le api scomparissero, all’uomo non rimarrebbero che quattro anni di vita”, questa la frase attribuita ad Albert Einstein e che fa comprendere quanto le api e altri insetti siano importanti per l’ecosistema. Api che, a causa di alcuni parassiti e dell’inquinamento, rischiano di scomparire e l’allarme è stato lanciato tempo fa.

Nonostante tale riflessione, è inevitabile che api o vespe che circolano in gran quantità destano non poca preoccupazione nell’uomo visto che la puntura, di una vespa in particolare, può avere gravi conseguenze, soprattutto in soggetti allergici.

Un nido di vespe in zona Salesiani

Accade che un nido, sembrerebbe di vespe, abbia fatto casa in città, in particolare in via San Domenico Savio, angolo via De Giorgi, nel quartiere Salesiani a Lecce. Un alveare proprio nei pressi di abitazioni e locali commerciali.

La segnalazione è stata fatta da una residente della zona allo Sportello dei Diritti di Giovanni D’Agata. “Ci mancavano le vespe” ha commentato la donna.

Api, vespe e calabroni tendono a nidificare nei posti più impensati, in particolare nelle tapparelle, nei cassonetti dell’immondizia e nei sottotetti.

Nel caso segnalato, si tratta di un nido “sospetto” e richiede l’intervento di un veterinario interpellato dalla Asl, così come suggerito da Giovanni D’Agata.

Il consiglio è quello di essere sempre prudenti, soprattutto i soggetti allergici: in caso di puntura potrebbero andare incontro ad un potenziale shock anafilattico.

Rimuovere i nidi di vespe è un’operazione lunga e richiede un’azione specifica. Simili insetti sono più aggressivi d’estate che è il periodo di massima riproduzione. “Ora si spera in qualche intervento immediato” ha concluso D’Agata.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 17:13