Arriva la nuova Bimbulanza, la benedizione di Mons. Seccia in piazza Duomo a Lecce

“La bimbulanza è entrata nel cuore di tanti salentini” afferma Don Gianni Mattia, presidente dell’associazione Cuore e mani aperte verso chi soffre che nel maggio 2012 ha attivato il servizio di trasporto per i bambini bisognosi di cure mediche, l’ambulanza pediatrica che effettua trasporti gratuiti di minori dalle nostre zone verso i maggiori centri d’eccellenza d’Italia. E per garantire un trasporto sicuro, si sostituisce il vecchio mezzo con uno nuovo di zecca.

Nella serata di oggi, domenica 24 giugno, a partire dalle ore 20, nel piazzale antistante il Duomo di Lecce, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova Bimbulanza.

A benedire il mezzo sarà l’Arcivescovo Metropolita di Lecce, S.E. Monsignor Michele Seccia. Alla cerimonia prenderà parte anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

“Siamo molto commossi – dichiara Don Gianni– La nostra Associazione ha mosso i primi passi nel campo del volontariato ospedaliero esercitato attraverso la clownterapia. Proprio praticando questa forma di animazione da corsia, a contatto con bambini e i loro familiari, ci rendemmo conto che quando i nostri nosocomi non potevano continuare a garantire le giuste cure, e bisognava pertanto spostarsi fuori, talvolta anche in situazioni di emergenza, diveniva difficilissimo trovare la modalità giusta per farlo se non a costo di grandi sacrifici economici. Nacque così l’idea della Bimbulanza, allo scopo di venire incontro a queste famiglie e soprattutto a questi piccoli degenti già provati nella malattia. Fu naturale pensare di dover rendere l’ambiente asettico di una ambulanza in un posto colorato, pieno di personaggi della fantasia, con le lenzuola pitturate. Eravamo convinti che tutto ciò potesse contribuire a rendere meno traumatico quel trasferimento. Il tempo ci ha dato ragione”.

“Sono stati 6 anni pienissimi – aggiunge Franco Russo, vicepresidente dell’Associazione e responsabile della Bimbulanza, abbiamo affrontato una media superiore ai 30 viaggi all’anno. In ogni periodo dell’anno, a Natale come a Ferragosto, e con ogni condizione atmosferica, col sole battente come con la neve. Non ci siamo risparmiati mai. Gli autisti, tutti volontari, sono sempre stati pronti a partire a qualsiasi ora del giorno o della notte. Senza tralasciare il rapporto specialissimo che si è creato con i piccoli pazienti e le loro famiglie. Si è divenuti un unico grande cuore che batte all’unisono. Molte di queste famiglie hanno chiesto di entrare in Associazione in qualità di volontari e collaborano attivamente alle raccolte fondi. Il nostro pensiero in questa giornata di festa va primariamente ai quei piccoli che nonostante abbiano lottato tanto e con grande convinzione, ora ci guardano e ci proteggono da lassù!”.

“Da sindaco della città oltre che da cittadino li ringrazio per il supporto attivo, concreto e la presenza al fianco dei bambini che affrontano percorsi di cura. La Bimbulanza è la concretizzazione visibile dei sentimenti di solidarietà che animano i volontari e i cittadini che hanno contribuito a questa importante impresa”. Le parole di Salvemini.

Durante la cerimonia, verranno consegnate due targhe: la prima alla Donna Coraggio 2018, un riconoscimento assegnato a una donna che nel corso degli ultimi anni ha affrontato con grande determinazione diverse difficoltà soprattutto legate a questioni di salute, senza cedere mai il passo allo sconforto, ma lottando con grande convinzione e riuscendo a vincere la propria battaglia. La seconda targa sarà quella assegnata alla Bimba guerriera, grande esempio, nonostante la giovanissima età, di forza, coraggio e speranza. Un monito per quanti attraverso un momento di difficoltà.

L’acquisto del nuovo mezzo è stato reso possibile grazie al ricavato del 5×1000 e al contributo di privati cittadini.

Per saperne di più dell’Associazione:

il sito www.cuoreemaniaperte.it

la Pagina Facebook Associazione Cuore e mani aperte verso chi soffre ONLUS

il Gruppo Facebook Amici della Bimbulanza

info@cuoreemaniaperte.it

Ultima modifica: 24 giugno 2018 17:30