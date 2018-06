Il biologo Salentino Stefano Spagnulo manda in libreria il suo nuovo biofantasy e vince in Friuli il premio letterario Cisl Medici

Dopo il successo della Trilogia delle Città Polmonari, in questi giorni, i lettori italiani potranno gustare il nuovo romanzo di Stefano Spagnulo, biologo nutrizionista Salentino, che manda in libreria, il romanzo “Beutynsidia, quando il bello è tuo nemico”.

La trama

Una storia romanzata basata sul significato dei cosmetici nell’estetica, nell’alimentazione e nell’oggettistica di uso quotidiano. Dell’insidia che hanno questi prodotti ogni giorno e i danni che possono causare a breve e a lungo termine. Nel romanzo, in particolare viene trattata la storia di una scimmia fuggita da un laboratorio dove si effettuano esperimenti sugli animali per la creazione di cosmetici.

Grazie a questo romanzo il lettore si avvicina al mondo della scienza del­la cosmesi con le sue problematiche e con particolare riferi­mento alle sostanze contenute nei prodotti di bellezza e agli eventuali danni che possono portare. Viene affrontato anche lo spinoso problema della sperimentazione sugli animali valutandone sia l’eventuale utilità sia la componente etica aggiungendo come tema quello “caldo” della clonazione.

Un romanzo monto differente come taglio e come contenuti rispetto ai precedenti, ma che di sicuro porterà il lettore a viaggiare in maniera onirica nella scienza alla portata di tutti. La storia viene raccontata con un certo livello di romanticismo. Quando la scimmietta Papùn viene ad essere ritrovata e poi curata. Magari salvata nonostante gravemente malata? Chi lo sa? Lo lasciamo scoprire a tutti voi.

Quello di cui, però, non si potrà non essere fieri è la notizia della vittoria di Stefano in Friuli Venezia Giulia del prestigioso Premio Nazionale Artistico Letterario “Cisl Medici 2018”, organizzato dalla federazione Friulana dei Medici della Cisl per le professioni Sanitarie: Medici, Biologi, Chimici, Veterinari e Psicologi.

Il biologo si è aggiudicato il premio assoluto della sezione narrativa. Già nell’anno 2017 vinse il Riconoscimento Letterario “Igea” a Castellabate, premiato dall’Associazione Pabulum per l’impegno della diffusione della cultura scientifica narrata. Da parte della redazione di LecceNews24 un grande augurio!

