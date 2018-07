Operatori ecologici salvano tre gattini gettati nel cassonetto della spazzatura, il Sindaco di Nociglia: “Vi fa onore, Grazie”

Quel lamento che proveniva dal cassone del camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti sembrava un pianto. Un suono debole, ma abbastanza “forte” per convincere l’operatore ecologico Tiziano Vecchio, impegnato nel giro quotidiano a Nociglia, a chiedere al collega Oronzo Mastrandrea di fermarsi per controllare la provenienza di quei rumori così strani. Non ci ha pensato due volte, si è gettato tra i rifiuti fino a quando non ha trovato un sacchetto di colore bianco che si muoveva. La sorpresa è arrivata una volta aperto: insieme all’umido, di vario genere, c’erano tre gattini, nati probabilmente da poco.

È accaduto martedì, 24 luglio. Tiziano e Oronzo hanno messo in salvo i cuccioli e prima di riprendere il giro hanno notato che una gatta, probabilmente la mamma, li ha raggiunti e portati con sé.

Una storia a lieto fine grazie ad un gesto, purtroppo non così comune. Per questo, il primo cittadino Massimo Martella ha voluto ringraziare a nome dell’amministrazione i due “eroi comuni”.

«Desidero esprimere il ringraziamento più sentito dell’Amministrazione Comunale e mio personale – si legge nella lettera indirizzata alla Ditta per cui lavorano – per il gesto da Voi compiuto. Voglio sottolineare come la Vostra azione sia importante in sé ma, ancor più, perché invia un segnale di senso civico alla comunità. Rinnovo il mio plauso e l’incoraggiamento di tutta la cittadinanza al Vostro impegnativo compito, nella quotidiana attività, di sensibilizzazione e di diffusione della legalità durante l’espletamento del Vostro lavoro, che diventa traino per promuovere atteggiamenti positivi, fondando la vostra azione sulla consapevolezza del proprio ruolo al servizio della cittadinanza».

Ultima modifica: 25 luglio 2018 14:46