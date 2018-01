Ottomila persone hanno aspettato il nuovo anno in piazza Libertini, bilancio positivo per l’amministrazione

Finita la festa, il Comune di Lecce ha deciso di tirare le somme dell’evento fortemente voluto in piazza Libertini per salutare il nuovo anno. E per l’amministrazione guidata da Carlo Salvemini il bilancio è positivo. Il lungo concerto – cominciato alle 21.30 con l’esibizione trascinante dei Bundamove, proseguito con la irresistibile ironia dei Party Zoo Salento e conclusosi intorno alle 02.00 dopo l’esibizione spettacolare dei Boom Da Bash – ha richiamato in strada più di 8mila persone. Grandi e piccini che hanno letteralmente riempito il cuore del centro storico, animato le ultime ore del 2017 e partecipato al count-down lanciato dal palco dall’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio che, in compagnia di Sergio Signore, assessore alla Sicurezza, ha seguito i festeggiamenti.

Tutto è filato liscio. Nessun incidente si è registrato, nonostante l’afflusso massiccio di giovani dalla città e dalla provincia.

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per garantire la sicurezza di Piazza Libertini in una serata nella quale una grande folla in vena di divertimento ha pacificamente invaso il centro della città – dichiara l’assessore Signore – Polizia locale, Polizia di Stato, Protezione civile, sanitari del 118, security hanno gestito con grande professionalità un evento non facile e di questo gli siamo grati. Spiace solo constatare come l’abitudine ai botti di Capodanno, che ieri sono stati utilizzati da molti leccesi, sia ancora diffusa e sono dispiaciuto per la persona rimasta ferita in periferia”.

“È stata una emozionante conclusione del 2017 – dichiara Paolo Foresio – con due serate di grande spettacolo nelle quali abbiamo ospitato artisti che sono ormai veri e propri idoli dei giovani in tutta Italia. La massiccia presenza ci dice che l’esperienza del Capodanno in Piazza comincia a radicarsi anche nella nostra città e che rappresenta una grande potenzialità anche a fini turistici, anche perché ieri non erano pochi gli accenti di altre regioni italiane tra chi ballava sotto le mura del Castello. Oltre alla piazza anche bar e pub erano pieni di giovani e famiglie, per questo siamo contenti di aver garantito anche grazie all’impegno impeccabile degli organizzatori una serata indimenticabile per molti leccesi. Andiamo avanti, consapevoli delle enormi potenzialità che la nostra città esprime dal punto di vista dei grandi spettacoli dal vivo”.

