Parco Naturale di Porto Selvaggio. Scatta il blitz notturno delle Guardie Zoofile di Nardò

Blitz notturno delle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò, nel Parco Naturale Protetto di Porto Selvaggio, in azione contro chi aveva deciso di piantare le tende da camping nonostante un chiaro divieto. A Porto Cesareo, l’attività delle stesse Guardie Zoofile ha portato anche al sequestro di sette tartarughe di terra.

Parco di Porto Selvaggio

Durante un mirato controllo finalizzato alla tutela del Parco Naturale Protetto di Porto Selvaggio, le Guardie Zoofile di Agriambiente hanno individuato numerose persone che intendevano passare la notte nel Parco Naturale, muniti di tende e di tutto l’occorrente per trascorrere un’avventura in riva al mare.

Poiché sull’intera Area Protetta vige un chiaro divieto in merito a tale attività, le guardie zoofile si sono viste costrette ad intervenire per far smontare le tende, circa una decina, allontanando contemporaneamente le persone presenti all’interno dell’Area.

Porto Cesareo

Curiosa la circostanza, invece, in cui sono state rinvenute, a Porto Cesareo, sette tartarughe terrestri.

Le Guardie Zoofile erano state chiamate ad intervenire per un gattino ferito. Il gatto si era, nel frattempo, intrufolato nel giardino di un’abitazione privata. Dopo essere stati autorizzati, dalla stessa proprietaria, all’ingresso nell’abitazione, le Guardie hanno notato la presenza di alcune testuggini protette di cui è vietata la detenzione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Gallipoli che hanno provveduto al sequestro penale delle specie protette del tipo “Testudo Hermann” (Testuggine di Hermann) e deferito all’Autorità Giudiziaria la detentrice.

Tempi duri per chi non rispetta gli animali e l’ambiente. Le guardie zoofile Agriambiente di Nardò, svolgono con costante impegno, un’intensa e importante attività di controllo su tutto il territorio di competenza.

