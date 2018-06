Estate ormai iniziata e parte anche la raccolta differenziata nelle marine di Nardò

Domani sarà solstizio d’estate e ufficialmente parte la stagione nelle marine salentine. Sarà domani, pertanto, il primo giorno di raccolta differenziata porta a porta nelle marine neretine, una estensione del servizio già offerto da tempo a Nardò città.

Ad essere interessati gli abitati di Santa Maria al Bagno, Mondonuovo, Santa Caterina, località Cafari, Torre Inserraglio (esclusi i villaggi dove è previsto l’allestimento delle isole ecologiche stradali). Le utenze interessate sono circa 3 mila.

Con l’avvio del “porta a porta” Bianco Igiene Ambientale, ditta appaltatrice, sta procedendo contestualmente alla rimozione dei cassonetti stradali e al lavaggio della sede stradale. Il tutto dovrebbe porre fine a situazioni di sporcizia e cattivo odore, oltre che di inciviltà.

Attivo fino a luglio l’info point

Per consentire a tutti una informazione completa sulle corrette pratiche della raccolta differenziata e il ritiro dei kit per la raccolta (bidone grigio per il rifiuto indifferenziato, bidone giallo per plastica e carta, bidone verde per vetro e alluminio), l’info point è attivo in via Emanuele Filiberto n. 96 a Santa Maria al Bagno e resterà aperto per tutto il mese di luglio (da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 9 alle 12). Per ritirare il kit è sufficiente esibire il proprio codice fiscale. In ogni caso, i consueti recapiti telefonici di Bianco Igiene Ambientale sono a disposizione di chi ha bisogno di chiarimenti e notizie (0833 561513 e il numero verde 800 276611).

Un passo essenziale per realtà più pulite e per il rispetto dell’ambiente

“Questo è un passaggio importante- fa sapere l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio-con il quale, ancora una volta, misuriamo il nostro grado di civiltà e la maturità di cittadini. È importante collaborare e rispettare le regole, perché abbiamo tutto l’interesse a un servizio espletato nel migliore dei modi e a una città pulita. Non ci sono alibi e nessun comportamento irrispettoso dell’ambiente sarà tollerato, visto che le fototrappole ci consentono di monitorare la situazione e punire i trasgressori. La città è di tutti e la responsabilità di garantire il decoro deve essere di tutti, nessuno escluso”.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 18:13