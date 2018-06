Partito il progetto “Polizia Locale di Prossimità”, agenti nel Quartiere Rudiae-Ferrovia per ascoltare i cittadini

“Abbiano disposto un intervento di Polizia di Quartiere o di Prossimità al fine di garantire una presenza nelle strade di agenti per rafforzare non solo la sicurezza, ma anche l’ascolto. È questo un passaggio importante dell’Amministrazione per rispondere alle aspettative della cittadinanza e creare un rapporto di maggiore empatia tra abitanti e Polizia Locale”, con queste parole, nella giornata di giovedì, il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha presentato il progetto “Polizia Locale di Prossimità”, iniziativa dell’Amministrazione Comunale nata dall’esigenza di garantire e promuovere un rapporto costante, diretto e continuo con i cittadini per sviluppare una maggiore azione di prossimità della Polizia Municipale sul territorio cittadino, garantendo più presenza nelle aree individuate e aumentando, in questo modo, il livello di sicurezza percepito e il livello di fiducia degli abitanti del capoluogo.

Nella mattinata di ieri a partire dalle 07.00, presso il Quartiere Rudiae Ferrovia il progetto è divenuto operativo.

Nel pomeriggio, poi, il primo cittadino, l’assessore Sergio Signore e il comandante Donato Zacheo hanno incontrato molti residenti e commercianti della zona, percorrendo insieme con la pattuglia le principali strade del rione.

È stata l’occasione per presentare le finalità del progetto e per raccogliere le prime impressioni dai diretti interessati.

L’iniziativa, ripetiamo, si propone di instaurare una sorta di avamposto dinamico del comando di Polizia Locale nel quartiere, attraverso la presenza costante e continuativa, tutti i giorni infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 21.00, di un gruppo di agenti che avrà il compito di recepire istanze, segnalare disservizi, controllare il territorio, aumentando così il livello di sicurezza urbana e di attenzione alla cura di luoghi che spesso sono oggetto di segnalazioni di atti vandalici, abbandoni di rifiuti e generale degrado.

Da Piazzale della Ferrovia a Piazza Dante, passando per Via Don Bosco, Via De Jacobis, Via Diaz, Via Martiri D’Otranto gli agenti di prossimità hanno ricevuto un’accoglienza positiva e fiduciosa da parte di residenti e commercianti, trasmessa a sindaco e comandante che hanno garantito un’azione sinergica dei vari settori comunali interessati alla risoluzione delle problematiche che emergeranno dall’attività di pattugliamento.

