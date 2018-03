Passione, morte e resurrezione di Cristo. L’opera teatrale “Christus” a Salice Salentino

Gran fermento per i preparativi della rappresentazione teatrale, in sette atti, della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, in programma per domani, domenica di Pasqua, dalle ore 19.30, a Salice Salentino. Dopo il rinvio della scorsa settimana, a causa del maltempo, la Filodrammatica del Centro sociale parrocchiale “Don Mario Melendugno”, è di nuovo pronta per portare in scena, nelle vie e nelle piazze del paese, la tradizionale opera teatrale “Christus”, diretta da Rino Fantastico.

La rappresentazione

Gli oltre 150 volontari, tra attori, figuranti e tecnici, offriranno la nuova edizione dell’iniziativa arricchita di molte novità che renderanno la rappresentazione più suggestiva e coinvolgente. Ci saranno effetti speciali di luci e di suoni, nonché colonne sonore di accompagnamento dei momenti recitativi e narrativi (fuori campo) del cronista. Questi ultimi contribuiranno a far “comprendere meglio la storia della Passione di Cristo e a garantire agli spettatori un’immersione totalizzante in un’atmosfera di grande impatto scenico”. Le scenografie e i costumi, infine, saranno particolarmente curate “per rendere l’ambiente rispettoso dell’antico mondo palestinese e romano in cui è calata la storia di Gesù”.

Gli atti

I sette atti itineranti interesseranno molta parte del centro abitato. L’ingresso a Gerusalemme (atto I) e l’ultima cena (atto II) saranno recitati nell’area esterna della Cantina Cooperativa, in via Pietro Nenni; il “Getsemani: Agonia e cattura di Gesù” (atto III), nei giardini del Convento, in via Umberto I; il processo di Gesù dinanzi al Sinedrio (atto IV), sul monumento ai Caduti; il processo dinanzi a Ponzio Pilato, sul sagrato della Chiesa madre “Santa Maria Assunta”, in piazza Plebiscito. La “Via Crucis” (atto VI) inizierà da via Regina Margherita, per poi proseguire in via Roma, piazza Aldo Moro, via Milano e via Nicotera. Scena dell’ultimo atto, quello della Crocifissione e Resurrezione, sarà lo spazio nei pressi del ponte della Ferrovia del Sud-Est, in via Nicotera.

Il cast

Nel cast, fra gli altri: Iacopo Tonello, nel ruolo di Gesù; Nicoletta Cotugno, Maria madre di Gesù; Francesco Matteo, Simon Pietro; Massimo Ligori e Giuseppe Verdesca, sommi sacerdoti Anna e Caifa; Roberto Tonello, sacerdote; Alessandro Fantastico, centurione; Giampiero Melechì, 2° manipolo vicino a Gesù; Giuseppe Fantastico, Ponzio Pilato; Teresa Vallone, Claudia moglie di Pilato; Francesco Leone, demonio. Sandro Leone sarà il cronista (voce fuori campo), mentre Franco Verdesca l’aiuto regista.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata promossa dal Centro sociale parrocchiale diretto da Stefano Orlandino, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Gal “Terra d’Arneo”, Unione dei Comuni “Nord Salento”.

La Filodrammatica, fondata e diretta da Rino Fantastico, ha iniziato ad operare agli inizi degli anni ’70, grazie all’impegno di un gruppo di giovani di Azione cattolica. Vanta diverse rappresentazioni di successo della sacra Passione. L’obiettivo degli organizzatori quest’anno è quello di superare, per recitazione, scenografie, effetti speciali e costumi, le già spettacolari edizioni del passato.

di Rosario Faggiano

Ultima modifica: 31 marzo 2018 12:12