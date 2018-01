Salvemini promuove il piano traffico ma promette: “miglioreremo”. Multe annullate in via Costa e torna lo Street Control

Promosso, anche se non a pieni voti. Il Comune di Lecce manda in cantina il piano traffico natalizio e il sindaco Carlo Salvemini tira le somme. Un piano discusso, chiacchieratissimo, ma ha davvero diviso la città, ma che il Primo Cittadino valuta positivamente, soprattutto pensando al dato di cittadini che hanno utilizzato i mezzi SGM, bus e navette, per raggiungere il centro dai parcheggi di interscambio e dalle zone nevralgiche della città.

Segnaletica errata. Signore: “multe annullate in via Costa”

Certo, non sono mancate le polemiche, i disagi, gli attacchi e qualche disguido: come ad esempio il caso di via Costa, dove ieri mattina sono state elevate decine di multe da parte della Polizia Locale a causa di una errata segnaletica verticale sulla durata del divieto di sosta: multe che – fa sapere l’assessore Sergio Signore – sono state comminate per errore da due agenti e per quindi verranno tutte annullate.

Dall’opposizione di Palazzo Carafa si levano cori di protesta per l’approssimazione con cui è stato affrontato il piano traffico per le festività, ma intanto Salvemini, che attende dati e statistiche ufficiali, commenta: “abbiamo varato un piano con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana nel centro cittadino in un periodo storicamente complicato per la città.

Avendo a cuore le esigenze di tanti, in una logica di attenzione all’interesse pubblico che non è mai sommatoria di tanti interessi privati. In queste settimane non sono mancate le polemiche, le critiche, le accuse; e complimenti, sostegni, apprezzamenti, consigli”.

C’è chi lamenta un calo di vendite fino al 25%

Alcuni commerciati, forse categoria che inizialmente ha mal digerito il nuovo piano, lamentano un vistoso calo nelle vendite (-25%) ma per molti il problema non è stato causato dal piano traffico. Carlo Salvemini presenta subito “il conto” sul trasporto pubblico: “durante i quattro fine settimana programmati – scrive – poco meno di 20.000 persone sono salite sulle navette per raggiungere il centro; il dato evidenzia che piano servizi – parcheggi, pullman, comunicazione – ha funzionato riducendo l’uso dell’auto privata (15.000 auto in meno circa) garantendo presenze nell’area pedonale; il tutto grazie anche alle tante iniziative pubbliche che hanno scandito le festività.

A chi lamenta disagi ricordo che tutte le attività ricadenti nella ZTL subiscono ogni sera limitazioni alla circolazione dalle 21.00 alle 06.00, principalmente il sabato e la domenica; ricordo che Piazza Mazzini è rimasta sempre aperta con nessun contraccolpo in termini di accessibilità (come confermano tante storiche vetrine leccesi che hanno registrati ottimi affari). Del resto sull’andamento delle vendite pesano congiunture e modifiche nei consumi, come attestano ricerche nazionale su impiego di tredicesime e crescita degli acquisti on line”.

Salvemini: “vogliamo fare meglio, ma pesano le scelte degli ultimi 20 anni”

Il Sindaco però sa che non tutto è filato liscio come l’olio. “Possiamo e vogliamo fare molto meglio – promette. Ma l’unica strada possibile è quella di andare avanti, non certamente quella di rimanere fermi o peggio di tornare indietro. Tenendo conto di suggerimenti e facendo tesoro di ciò che non è andato. C’è un punto di partenza che va tenuto presente in tema di mobilità urbana: se negli ultimi 20 anni non si fossero prese decisioni capaci di scontare dissensi e resistenze diffuse ancora oggi non avremmo isola pedonale e ztl. Quindi per guardare al futuro e migliorarci dobbiamo mostrarci disponibili al cambiamento e ad un lavoro di squadra. Noi siamo pronti”.

Da oggi, dunque, tutto torna come prima – compreso l’ordinario calendario dello Street Control –, ma l’esperimento natalizio sta già facendo meditare alla Giunta Salvemini un nuovo assetto della mobilità cittadina.

Ultima modifica: 8 gennaio 2018 17:11