“Il Cielo in Me. A spasso per le vie della Vita…”, a Gallipoli si presenta il libro di Caterina De Vita

L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di domani, sabato 22 settembre, a Gallipoli, presso “La Casa degli Artisti”, in Via Lepanto, dove si svolgerà la presentazione de “Il Cielo in Me. A spasso per le vie della Vita…”, opera prima della scrittrice salentina Caterina De Vita.

Con la prefazione della professoressa Maria Cristina Maritati, il volume racconta le principali esperienze di vita dell’autrice.

Nel corso dell’evento Lola Giuranna, presidente dell’Associazione Culturale e Teatrale “La Barcaccia” di Gallipoli, sodalizio che cura l’organizzazione dell’evento dialogherà con Caterina De Vita e verranno letti alcuni brani dell’opera dal regista e autore di teatro Luigi Bottazzo, dallo scrittore Cosimo Renna e del poeta della “Città Bella” Luigi Liaci.

Non solo. Durante la serata ci sarà spazio per la musica con l’esibizione del gruppo Ever Green Band con Cesare Schirinzi al piano, Sam Coppola al clarinetto, Giorgio D’Amato alla batteria e Frank Coppola al sassofono.

L’ingresso sarà gratuito.

Ultima modifica: 21 settembre 2018 18:13