Nuova 500X – Il domani ti aspetta. Oggi… nei concessionari Autosat

È il crossover italiano, amatissimo dai cittadini del Bel Paese e non, che coniuga stile e design senza tempo con una tecnologia innovativa capace di soddisfare le nuove esigenze di mobilità.

Nata nel 2014 in brevissimo tempo è riuscita a scalare le classifiche di vendita attestandosi come uno dei prodotti di maggior successo del Gruppo FCA.

500X si rinnova e vi aspetta presso tutte le concessionarie Autosat.

Diverse le novità tecnologiche di questa autovettura entrata immediatamente nel cuore di tutti; dallo stile rinnovato alla nuova famiglia di motori FireFly Turbo 1.0 e FireFly Turbo 1.3, dai sistemi avanzati di assistenza alla guida alla connettività evoluta.

Per il lancio della Nuova 500X è stato realizzato un suggestivo short movie di due minuti e mezzo, ispirato al film cult “Ritorno al futuro” e che consolida il legame tra il marchio Fiat e il mondo del cinema, un percorso iniziato molto tempo addietro e che segue il filone del tribute video “See you in the future”, lanciato lo scorso anno per celebrare il 60esimo anniversario della Fiat 500, con protagonista il premio Oscar Adrien Brody.

La sceneggiatura

Il filmato è ambientato in una città italiana degli anni Sessanta dove una coppia di giovani, a bordo di una Fiat 600 serie D, attraversa le vie piene di negozi, passanti e automobili dell’epoca e va in scena quel Made in Italy che ben presto avrebbe conquistato tutto il mondo. All’improvviso un lampo colpisce la vettura proiettandola nel futuro, che è il nostro presente, trasformandola nella Nuova 500X.

Attraverso alcune situazioni esilaranti, i giovani scoprono i sistemi di ausilio alla guida che rendono qualunque viaggio a bordo della Nuova 500X un’esperienza unica, confortevole, sicura e divertente. A questa esperienza contribuisce anche la nuova famiglia di motori Turbo benzina di piccola cilindrata che assicurano prestazioni brillanti ed eccellente comfort di marcia. Affascina la coppia anche il sistema Uconnect 7″ HD LIVE che offre navigazione satellitare e connettività: davvero un altro mondo. il tutto custodito in un crossover completamente rinnovato nello stile, ma sempre distintivo e iconico, su cui spiccano i nuovi proiettori Full Led che assicurano maggiore visibilità e sicurezza.

Il cortometraggio si conclude con il ritorno della coppia nella loro epoca, sempre a bordo della Nuova 500X.

Chiude lo spot “Doc. Brown”

E a chiudere questo straordinario viaggio troviamo l’attore americano Christopher Lloyd, interprete del celeberrimo “Doc Brown” nella trilogia di Ritorno al Futuro, quale protagonista di un breve cameo nei panni di un ammiccante e originale vigile urbano.

Nuova 500X – Il domani ti aspetta. Oggi… nei concessionari Autosat

Ultima modifica: 17 settembre 2018 15:54