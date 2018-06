Nel weekend arriva Caronte, temperature fino a 40 gradi. In attesa dell’estate piove ancora!

Impossibile riuscire ad immaginare che nel fine settimana arriverà la prima vera ondata di caldo dell’estate. È difficile credere che l’anticiclone di origine nord africana riuscirà ad impossessarsi del Belpaese regalando temperature ‘roventi’, vicine ai 40 gradi in molte zone del Sud.

Basta guardare fuori dalla finestra per capire come mai sembra arduo per il sole riuscire ad imporsi: piove, ancora. Dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi, dopo i temporali, il maltempo sembra non voler lasciare il Salento.

Tranquilli, gli esperti sembrano confermare le tendenze dei giorni scorsi: il cielo tornerà sereno, per tutto il giorno! Nel weekend, Caronte farà salire l’asticella della colonnina di mercurio che, in questo periodo di instabilità, si è fermata al massimo sul 24/26 gradi dimostrando che luglio, il mese del solleone, è pronto a spalancare le sue porte.

C’è da dire che i meteorologi non hanno azzeccato proprio tutto. L’abbraccio del traghettatore infernale sarà più timido del previsto. Come si legge sul sito ilMeteo.it, infatti, «l’alta pressione africana conquisterà l’Italia, ma a quanto pare il caldo potrebbe risultare meno intenso di quanto si era ipotizzato».

Il clima, insomma, avrà il sapore dell’estate, ma senza eccessi che, però, si potrebbero verificare tra mercoledì 4 e giovedì 5 Luglio. In questi giorni, in effetti, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 40 gradi in alcune zone del Centro-Sud, Puglia compresa.

Una bella notizia, se non fosse tutto è possibile, anche un nuovo break temporalesco.

