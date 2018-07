Fine settimana con il sole, ma attenzione ai temporali improvvisi. Sabato meglio uscire con l’ombrello

L’anticiclone africano “Nerone” che ha iniziato a conquistare la Penisola dovrebbe regalare un fine settimana di sole e caldo, tanto caldo.

Dovrebbe… perché il meteo ha deciso di rimescolare, ancora una volta, le carte in tavola. Sono confermate le “temperature” roventi in molte zone del Sud (soprattutto quelle interne) con l’asticella della colonnina di mercurio che potrebbe arrivare a segnare i 38 gradi. Altrove le temperature resteranno un po’ più basse, ma l’afa renderà comunque l’aria quasi irrespirabile.

Il problema sarà l’incontro dell’aria torrida con le correnti più fresche che potrebbe provocare acquazzoni improvvisi, anche violenti. Si tratterà di precipitazioni “occasionali”, che si possono verificare, come no. Meglio non farsi cogliere impreparati.

“Uscite con l’ombrello”

Se venerdì 27 luglio – giorno in cui è attesa l’eclissi più lunga del secolo – è salvo (nel senso che il cielo limpido permetterà di ammirale lo spettacolo regalato dalla “luna rosa”), è bene fare “attenzione” sabato 28 luglio, soprattutto nel pomeriggio. Tra le ‘zone’ interessate dai temporali c’è anche la Puglia, Salento compreso.

Poche novità per domenica 29 che sarà all’insegna del bel tempo, ovunque. La musica non cambierà nemmeno la prossima settimana: gli esperti confermano il tempo stabile e soleggiato fino ai primi giorni di agosto, sempre grazie all’anticiclone africano.

