Inizio settimana dal sapore autunnale. Il caldo saluta il Salento, ma poi torna…

Caldo fuori stagione addio, anzi arrivederci. Dopo settimane di sole e bel tempo, la perturbazione numero cinque del mese di settembre cambierà le carte in tavola, catapultandoci direttamente in autunno. Secondo gli esperti, non porterà con sé piogge né temporali violenti, ma l’aria fredda farà crollare l’asticella della colonnina di mercurio.

Una buona notizia? Non per le (tante) persone che stanno approfittando di questa seconda estate per concedersi ancora qualche giornata al mare. Nel weekend, grazie alle temperature superiori alla media del periodo, le spiagge e le località balneari sono state prese letteralmente d’assalto.

Il calo termico sarà avvertito da oggi. Prima al Nord, costretto a fare i conti anche con la Bora che potrà raggiungere addirittura i 100 km/h sulla Pianura Padana, tanto che la protezione civile ha diramato un’allerta gialla. Man mano, il freddo arriverà anche nelle altre regioni su cui soffierà la tramontana o il maestrale.

Estate finita? Secondo gli esperti non è ancora giunto il momento di fare il cambio di stagione nell’armadio. Il caldo tornerà.

Nuovo ribaltone

Il brusco passaggio dall’estate all’autunno sarà solo temporaneo: nella seconda parte della settimana, l’aria più mite riporterà le temperature nuovamente sopra i valori normali, ma farà aumentare anche il rischio di acquazzoni. Come si legge sul sito ilMeteo.it: «Da Venerdì 28 assisteremo ad un nuovo ribaltone, un fiammante rimonta dell’alta pressione riporterà le temperature diurne con prepotenza ancora sopra i 27°C su gran parte delle città…»

Ultima modifica: 24 settembre 2018 15:54