Il caldo non concede tregua, nemmeno di notte. Sole e afa dureranno fino a Ferragosto

Agosto non ha deluso le aspettative: l’anticiclone è riuscito ad conquistare la Penisola, contesa con le correnti atlantiche decisamente più fresche, regalando la prima vera ondata di calore dell’estate: sole, tanto…e temperature vicine a sfiorare il tetto dei 40 gradi, soprattutto al Nord che più ha “sofferto” per il passaggio dell’aria rovente di origine nord-africana.

Non sarà soltanto una parentesi passeggera. Come anticipato dai meteorologi, infatti, questo clima rovente durerà ancora a lungo, almeno fino alla fine della prossima settimana. Ci sarà solo una piccola differenza: in questi sette giorni prima di Ferragosto, il caldo sarà più intenso al Centro-Sud che già soffre per l’afa che ha reso l’aria soffocante anche di notte e fino all’alba l’asticella della colonnina di mercurio ha fatto fatica a scendere sotto i 25 gradi.

Insomma, caldo e afa dureranno fino al weekend dell’11-12 agosto. E a Ferragosto che tempo farà? È ancora troppo presto per dirlo. Secondo le previsioni, dovrebbe cambiare ben poco. Se c’è un po’ di incertezza al centro-nord, dove potrebbero verificarsi temporali, anche di forte intensità, nelle regioni meridionali dovrebbe resistere l’alta pressione, garantendo ancora qualche giorno di bel tempo.

Si tratta solo di ‘tendenze’. La situazione potrebbe cambiare visto i colpi di scena a cui quest’estate ci ha abituato.

Ultima modifica: 4 agosto 2018 18:16