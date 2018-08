Ferragosto, programmi a rischio “temporali”. Il meteo rovina i piani

Avevano detto che sarebbe stata un’estate calda “senza eccessi”, ma probabilmente nelle previsioni non sono stati ‘calcolati’ gli effetti dell’afa e dell’umidità che hanno reso insopportabili le temperature, superiori alla media del periodo di appena qualche grado. Poi avevano detto che, quest’anno, l’anticiclone africano non sarebbe riuscito ad imporsi sulle correnti atlantiche e, invece, ha conquistato la penisola, regalando giornate di sole quasi ininterrotte dalla fine di luglio. Ora il meteo ha deciso di rimescolare ancora le carte in tavola, smentendo quelle che gli esperti chiamano “tendenze”.

Ferragosto con l’ombrello?

Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, il caldo avrebbe le ore contate. L’estate si concederà una pausa, lasciando il posto a piogge e temporali. Gli acquazzoni faranno scendere (anche di 10 gradi, dicono) l’asticella della colonnina di mercurio, fissa sui 35/38 gradi in questi giorni, regalando un sospiro di sollievo a chi proprio non sopporta il caldo afoso.

Il problema è che questo peggioramento è previsto per Ferragosto. La parola d’ordine in questo giorno di festa sarà l’instabilità, una seccatura per chi ha programmato le ferie in questo periodo o una semplice gita furori-porta. L’unica differenza rispetto alle previsioni precedenti è che nel giorno clou a “soffrire” sarà il Centro-Sud. La perturbazione numero due del mese, infatti, scenderà da Nord al Sud, dove è attesa tra martedì e mercoledì.

Pioverà proprio a Ferragosto? Sembra proprio di sì anche se è bene prendere le previsioni meteo per quello che sono, previsioni appunto che si possono realizzare come no.

Consolatevi con il fine settimana

Se giovedì 16, continuerà a fare ‘frechetto’ grazie ai venti di tramontana e maestrale da venerdì, 17 non sarà un giorno sfortunato: è previsto un nuovo balzo delle temperature, ovviamente in alto. Tornerà l’alta pressione quasi ovunque, anche al Centro-Sud. Anche se è ancora presto per avere certezze, sembra probabile che l’estate “africana” non sia ancora finita.

Ultima modifica: 13 agosto 2018 13:34