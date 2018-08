Torna il caldo, punte fino a 37 gradi fino al weekend. Poi le temperature dovrebbero crollare

I temporali, improvvisi quanto ‘pericolosi’, continueranno a minacciare l’estate, soprattutto al Sud, ma secondo le previsioni agosto dovrebbe chiudesi in bellezza, dal punto di vista delle temperature si intende. Stando a quanto anticipato dai meteorologi, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio continuerà a salire fino a toccare punte di 35-37 gradi (e oltre), comunque sopra la media del periodo di circa 5-6°C. Tutto merito, inutile dirlo, dell’anticiclone di origine nord-africana che conquisterà la Penisola, spazzando via l’instabilità.

Sarà l’ultima ondata di caldo? Difficile dirlo, ma chi ha scelto questo periodo per godersi le meritate ferie può contare sul sole e su un clima piacevolmente “rovente”. L’unica nota dolente sarà l’insopportabile afa che si farà sentire soprattutto alle prime ore del mattino e verso sera.

Tutti al mare, quindi, per gli ultimi bagni prima di tornare a lavoro. Meglio approfittare delle buone notizie perché come abbiamo imparato, il meteo può rimescolare le carte in tavola. Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 agosto, le temperature potrebbero cominciare a scendere, anche drasticamente.

L’arrivo un fronte freddo dal Nord Europa provocherà un vero e proprio tracollo termico. «Un peggioramento del tempo di stampo autunnale» dicono da ilMeteo.it, accompagnato da precipitazioni abbondanti, pure persistenti. Tranquilli, se così fosse per tirare fuori dall’armadio i capi più pesanti c’è ancora tempo.

Ultima modifica: 20 agosto 2018 17:28