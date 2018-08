Inutile lamentarsi per l’afa, al sud l’estate continua. A settembre nuova ondata di caldo africano

La gente in Salento e nel sud in generale continua ancora a “lamentarsi” del caldo. Non tanto per l’asticella della colonnina di mercurio che, durante le ore più calde della giornata, continua a segnare valori superiori ai 30 gradi, quanto per l’odiata “afa” che rende l’aria irrespirabile. Il clima che potrebbe essere gradevole diventa insopportabile e non aiuta il vento di scirocco che sta soffiando, in queste ore, sul tacco dello stivale.

Insomma, l’estate che doveva finire non è finita, anzi continua per chi vuole approfittarne per andare ancora al mare. Il sole e un leggero aumento delle temperature saranno gli ingredienti anche di questo fine settimana di inizio settembre.

Dispiace per il centro-Nord, costretto a fare i conti con il maltempo. Qui, invece, si respirerà aria di autunno nelle giornate di sabato e domenica. Alcune zone dovranno fare i conti con rovesci e temporali. Altre vedranno soltanto un minaccioso cielo nero, senza pioggia. Italia spaccata in due, quindi.

Questo tempo un po’ pazzo continuerà ancora a stupirci

Se il primo settembre comincerà ufficialmente l’autunno meteorologico, l’estate non ha alcuna intenzione di fare i bagagli. L’alta pressione riuscirà ancora ad imporsi. Come si legge sul sito ilMeteo.it da lunedì 3 settembre il maltempo abbandonerà l’Italia per lasciare il posto all’anticiclone africano proveniente dal rovente deserto dell’Algeria.

L’alta pressione sub-tropicale regalerà un’altra ondata di caldo che sarà avvertita soprattutto in Sicilia, dove le temperature potrebbero addirittura arrivare a sfiorare i 40 gradi, 38 sicuro, almeno così dicono.

La cara amica afa ci accompagnerà ancora per un po’.

Ultima modifica: 31 agosto 2018 17:46