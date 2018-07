Soffia il maestrale: sole e caldo, ma senza eccessi. Nel weekend si vola fino a 44°C o più

Sole e caldo, ma senza eccessi grazie al maestrale (ecco le località balneari consigliate) che riuscirà a ‘contenere’ le temperature su valori estivi, ma gradevoli: sono queste le previsioni degli esperti per la seconda settimana di luglio. Una corrente di aria fresca, insomma, smorzerà la calura del solleone.

Nessuna novità, nessun colpo di scena. Le condizioni meteo resteranno invariate nei prossimi giorni, anche se non mancherà qualche acquazzone “improvviso”, soprattutto al Nord. Tutta colpa della coda di una perturbazione atlantica, la numero due di luglio, associata a un centro di bassa pressione in arrivo sull’Europa.

Nei prossimi sette giorni, quindi, l’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare valori in linea con la media del periodo, ma salirà gradualmente e in maniera quasi impercettibile fino a sabato, quando scoppierà di nuovo l’estate grazie all’Anticiclone di origine nord Africana che abbraccerà con più forza le regioni meridionali.

I giorni che ci traghetteranno fino a domenica, 15 luglio «si faranno ricordare – come si legge sul sito ilMeteo.it – per un’escalation termica che potrebbe farci vivere i giorni più caldi di questa strana Estate». Che cosa accadrà, insomma?

Week-end di fuoco

È ancora troppo presto per parlare con certezza matematica, ma sembra proprio che negli ultimi giorni della settimana si realizzerà una nuova ondata di caldo africano. Le temperature schizzeranno in alto fino a valori superiori ai 35 gradi, ma ne saranno percepiti molti di più per l’afa che, come sempre, gioca un ruolo cruciale.

«Le zone interne di Sicilia e Sardegna sfioreranno senza indugio i 44°C», sentenziano.

Da lunedì cambierà tutto, di nuovo, con correnti atlantiche decisamente “più miti” che porranno fine all’ondata di caldo…

