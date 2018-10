L’alta pressione cancella il maltempo, al Sud tornano il sole e il caldo

Piogge e temporali che per una settimana hanno minacciato il Sud, causando non pochi danni e disagi, sono state spazzate via dall’alta pressione che si aggira sul Belpaese.

Dal fine settimana l’asticella della colonnina di mercurio è tornata a salire, quel poco che basta a rendere il clima piacevole. Mite, per essere autunno tanto che, proprio oggi, secondo il ilMeteo.it, «stiamo vivendo uno dei giorni più caldi del mese». E nei prossimi giorni la situazione potrebbe non cambiare di molto: «all’orizzonte non si vedono irruzioni fredde, capaci di smorzare un po’ questo anomalo tepore», si legge.

Le regioni meridionali, insomma, possono tirare un sospiro di sollievo, ma il maltempo non ha nessuna intenzione di mollare la presa la presa. Non del tutto, almeno.

Secondo gli esperti, nei prossimi giorni è previsto un peggioramento a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione. La giornata “nera” sarà quella di mercoledì 10 ottobre, quando sarà concreto il rischio di piogge e locali nubifragi, soprattutto al Nord/Ovest e sulle Isole. Riflettori puntati, in particolare, sulla Liguria e sulla Sardegna.

Sul resto del Paese, il tempo, il tempo si manterrà buono. Per ora, quindi, si potranno riporre gli ombrelli e rispolverare i vestiti “leggeri”.

Che weekend ci aspetta?

È ancora troppo presto per dirlo, ma sempre secondo ilMeteo.it, potrebbe vincere l’anticiclone, regalando una parantesi di bel tempo, anche se sarà breve. Non si esclude qualche occasionale temporale – anche sul Salento – ma nel complesso sarà un fine settimana soleggiato.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018 15:31