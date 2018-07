Fine settimana rovente, lunedì il picco del caldo… poi l’estate continua solo al sud

Dopo anni di estati roventi, quella del 2018 sarà una stagione calda, ma senza eccessi. Queste sono, almeno per il momento, le previsioni dei meteorologi, salvo cambiamenti improvvisi, quanto inaspettati. Il meteo, nell’ultimo periodo, ha rimescolato spesso le carte in tavola.

Se si esclude questo fine settimana “infiammato” dall’anticiclone africano che ha fatto schizzare in alto l’asticella della colonnina di mercurio, lunedì un vortice ciclonico irlandese piomberà sull’Italia, sospinto da impetuose correnti fresche di origine nord-atlantica. Cosa significa lo spiega ilMeteo.it: «sarà un duro attacco all’estate, quasi autunnale, con temporali, grandine, trombe d’aria e un tracollo termico di 10 gradi». Il tutto condito dai venti di maestrale.

Insomma, il passaggio di una perturbazione (la numero 3 del mese di luglio), rende alto il rischio di nubifragi e acquazzoni estivi che bagneranno soprattutto il nord. Dopodiché tornerà un’alta pressione che porterà clima mite e soleggiato.

E al Sud che tempo farà?

Fino a lunedì, si supereranno con facilità i 35 gradi, ma ne saranno percepiti molti di più per l’afa che, come sempre, gioca un ruolo cruciale. Dopo il picco di caldo, le temperature continueranno ad essere superiori alla media del periodo, ma saranno più gradevoli, anzi sopportabili. L’estate, insomma, continuerà (per il momento) fino al prossimo weekend, quello di sabato 21 e domenica 22 luglio, senza pause o scossoni.

L’unico dubbio è per la giornata di martedì, quando il maltempo potrebbe raggiungere anche il sud.

L’ultima parte del mese, invece, dovrebbe continuare sulla falsariga del precedente: piogge e alterate a sole.

Ultima modifica: 15 luglio 2018 12:57