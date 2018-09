L’estate continua, soprattutto al Sud dove il caldo non fa più notizia

Il rischio temporali c’è ed è “previsto” dagli esperti, ma l’anticiclone di origine africana che ha conquistato il Paese continuerà a regalare giornate dal sapore estivo. L’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori di gran lunga superiori alla media del periodo, anche nei prossimi giorni. Farà caldo, insomma. Temperature tipiche di luglio/inizio agosto soprattutto nelle città lontane dal mare, dove si supererà tranquillamente il tetto dei 32 gradi.

Chi ha scelto questo periodo per concedersi qualche giorno di vacanza non ha nulla da invidiare a chi, invece, ha preferito i mesi clou dell’estate. Il clima è piacevole e lo sarà per tutta la settimana, almeno fino a lunedì, 24 settembre. Non mancherà, come detto, qualche acquazzone pomeridiano che concederà una piccola pausa dall’afa, protagonista indiscussa di questi mesi. Un break che non sarà concesso al Sud, dove il sole e il caldo fuori stagione (sono attese punte massime oltre i 30°C in Puglia ed in Sicilia) continueranno il loro “dominio”.

Quando finirà?

È difficile dirlo, almeno per il momento. Un lieve cambiamento sarà avvertito con l’arrivo dell’autunno astronomico, quando l’alta pressione africana potrebbe lasciare il passo alle correnti nord-atlantiche più fresche e instabili. Solo a fine mese, senza “colpi di scena” a cui il Meteo ci ha abituato, potremo assistere ad un calo delle temperature generale, da Nord a Sud.

Ovviamente si tratta solo di tendenze. L’unica cosa certa è che potremo ancora andare al mare.

Ultima modifica: 18 settembre 2018 13:23