Addio tramontana! Nel fine settimana torna l’afa, ma il cielo sarà ‘limpido’ per l’eclissi

La pioggia di lunedì, che ha causato non pochi danni anche in Salento, è solo un ricordo. Il sole è tornato a splendere per la gioia di chi ha scelto questo periodo per le vacanze. Anche il clima è “perfetto”: fa caldo, ma senza eccessi, grazie anche ai venti di tramontata o maestrale che soffiano spazzando via la calura. Le temperature, insomma, sono gradevoli e fino a venerdì continueranno a registrare valori leggermente superiori alla media del periodo, di 2/3 gradi appena.

Nel fine settimana, però, il meteo cambierà ancora una volta le carte in tavola: l’asticella della colonnina di mercurio tornerà a salire, grazie – secondo ilMeteo.it – all’arrivo di Nerone, l’anticiclone di origine nord africana che abbraccerà il Belpaese. In molte città la colonnina segnerà con tranquillità i 35 gradi (Firenze, Roma e la Sicilia saranno le zone più roventi). Anche l’afa si farà sentire, soprattutto dopo il tramonto, con valori minimi notturni piuttosto ‘alti’. Dovrebbe essere un’ondata di calore intensa e prolungata.

Il cielo sarà sereno, senza nubi. Un particolare importante dato che venerdì è attesa l’eclissi più lunga del secolo. Secondo i meteorologi, infatti, qualche nuvola è prevista solo al Centro-Nord.

Che tempo farà ad agosto?

Tempo stabile e soleggiato è previsto anche i primi giorni di agosto, sempre grazie all’anticiclone africano. La novità è che potrebbe durare fino a ferragosto, sgradite sorprese a parte che il meteo sta regalando in questo periodo. Solo dopo il 15, infatti, le perturbazioni potrebbero riconquistare spazio con i soliti acquazzoni e temporali, previsti soprattutto al Centro-Nord.

Per quanto riguarda le temperature, il prossimo mese si prevede caldo, a tratti anche afoso, con valori al di sopra della media stagionale.

Ultima modifica: 25 luglio 2018 14:09