Prima edizione del Festival della “CulturaIdentità”, appuntamento a San Vito dei Normanni

È il Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni (Brindisi), la location scelta per la prima edizione del Festival della confederazione CulturaIdentità, il nuovo think thank fondato dall’attore e regista Edoardo Sylos Labini, che lavora per difendere l’identità Italiana, valorizzare l’Arte e la Cultura promuovendo iniziative sui territori.

“Difendere l’Identità e, conseguentemente, la Cultura di un popolo, corrisponde alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere Italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, intrecciate tra loro, formano il DNA di una sola Cultura, quella italiana, amata in tutto il mondo” – così Edoardo Sylos Labini nel presentare i 4 giorni in cui si parlerà di cultura, attualità e politica con ospiti illustri del mondo dello spettacolo, della politica e dell’informazione.

Gli ospiti

Dal Sottosegretario alla Difesa Raffaele Volpi al Ministro Giulia Bongiorno, passando per il cantautore Giuseppe Povia, la conduttrice Rai Serena Bortone, l’atleta paralimpica Giusy Versace, il nuovo membro del Cda Rai Giampaolo Rossi, i giornalisti Alessandro Giuli e Monica Setta, l’imprenditore Arturo Artom, il sindaco di Ascoli Guido Castelli e tanti altri nomi della cultura italiana come il critico Angelo Crespi, gli scrittori Nino Spirlì e Salvatore Santangelo, il direttore di Apulia Film Commission Antonio Parente, l’editore Paolo Pagliaro, il presidente di UNAVI Paola Radaelli, e l’on. Federico Mollicone della Commissione Cultura della Camera. Negli spazi del Castello, ogni giorno, aperitivo con la presentazione di libri, a seguire il faccia a faccia serale, in una cornice speciale creata con i giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Bari che esporranno le loro opere nei giardini del Castello.

“La location e il programma sono coerenti con gli obiettivi che ci siamo posti a febbraio, quando lanciammo la nostra sfida sulle colonne de ilgiornaleoff.it. Adesso siamo cresciuti e vogliamo essere un punto di riferimento per tutte quelle associazioni che lavorano da anni e silenziosamente su tutto il territorio nazionale e che hanno avuto difficoltà nel farsi ascoltare dalla politica. Vogliamo essere il loro megafono e far parlare di arte e cultura. Noi siamo l’Italia la patria della bellezza”.

L’ingresso libero è riservato ai soci sostenitori di CulturaIdentità.

Ultima modifica: 20 agosto 2018 15:38