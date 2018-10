Mediazione, la nuova frontiera del processo civile. A Verona premiati gli studenti dell’Unisalento

Altro importante riconoscimento per l’Università del Salento fa bella figura nel corso della prima edizione di “Mediazioni a Verona– CIM Edizione Master”. Nei giorni scorsi, infatti, nella città veneta è andata in scena la stimolante gara tra studenti universitari delle facoltà di Giurisprudenza sul tema della mediazione, la nuova frontiera del processo civile.

Organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona al polo universitario Santa Marta, MaV è stata pensata sulla falsariga della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), che si tiene ogni anno a Milano.

La competizione ha visto protagoniste dodici squadre di aspiranti mediatori (studenti di Giurisprudenza e neolaureati) provenienti da diverse facoltà di atenei italiani. Tra di loro anche tre studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Unisalento: la Dott.ssa Monica Piliego e il laureando Oscar Pronat che componevano la squadra “Unisalento” e il Dottor Giovanni Oceano, componente della squadra mista insieme ai ragazzi dell’Unipegaso.

A fare da coach e preparatori l’avvocato Pietro Elia del Foro di Lecce e la Prof.ssa Carmen Perago, docente di Diritto Processuale Civile e Diritto dell’Arbitrato nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.

Alla fine della tre giorni di gare il risultato è stato eccellente: la squadra dell’Unisalento, infatti, ha portato a casa due premi, il “Premio Speciale Studio Firma per il miglior caso” e “Miglior esplorazione interessi”, e “Premio Miglior perseguimento interessi”.

Grande soddisfazione, quindi, da parte dei ragazzi e dei professionisti salentini, non solo per il brillante risultato conquistato, ma anche per la bella esperienza fatta che adesso tutti si auspicano, si possa ben presto ripetere.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018 15:26