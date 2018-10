Progettazione, l’innovazione sposa l’arte. Taglio del nastro per Sprech Agorà Design 2018

Al via la XVI edizione della Mostra Evento Sprech Agorà Design. Nelle sale del bellissimo Palazzo Baronale Comi, nel cuore del centro storico di Martano, l’appuntamento atteso da operatori del settore e non, ha aperto i battenti nel pomeriggio di ieri.

Nell’aria non c’era solo il profumo della pioggia ma anche tanto entusiasmo e una velata curiosità. Un pubblico numeroso attendeva con interesse l’apertura di questa edizione di Sprech Agorà Design che, come negli scorsi anni, promette di sorprendere e conquistare anche gli animi più esigenti.

Sprech Agorà Design 2018

Saranno quattro giorni intensi di workshop, tavole rotonde e lectio magistralis che trasformeranno Martano in un laboratorio di idee a cielo aperto.

Taglio del nastro affidato all’Assessore Regionale all’Industria Turistica e Culturale e alla Valorizzazione dei Beni Culturali, Loredana Capone affiancata dal patron di Sprech Pasquale Rescio, da Lucia Rescio, curatrice e responsabile di Agorà Design, da Rocco De Matteis, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, da Fabio Tarantino, sindaco di Martano, e dai partner Giorgia Marrocco per PIMAR e Carlo Giovanardi per F.lli Giovanardi.

Dopo l’imponente scalinata in pietra, le prime sale del Palazzo Baronale si schiudono per accogliere i visitatori immediatamente colpiti da soluzioni d’arredo innovative e da un bellissimo video che racconta l’azienda e la filosofia Sprech.

Flessibilità, qualità, innovazione e ricerca: su queste quattro parole d’ordine che nel videoclip descrivono Sprech, si è soffermata l’assessore regionale Loredana Capone: “intorno a queste parole d’ordine bisogna sapersi costruire il futuro, scegliendo se utilizzare la creatività unicamente come hobby o se della creatività de fa un mestiere, un’impresa, un’industria. La storia di Sprech Group – ha aggiunto Loredana Capone – dimostra che si può fare un’industria, e non solo in ambito nazionale ma anche internazionale, riuscendo ad essere competitivi, grazie alla creatività, con imprese dislocate in località geograficamente più favorite. Compito dei giovani creativi è quello di saper attingere dalle proprie capacità per raccontare attraverso l’estetica la bellezza dei nostri luoghi.”

Fondamentale la capacità di fare rete e investire nei giovani. A parlarne è Giorgia Marrocco, amministratore delegato di PIMAR, storica azienda salentina apprezzata in tutto il mondo per la raffinata lavorazione della pietra naturale: “credere nelle capacità dei giovani e nella loro creatività è stato il denominatore comune dei partner di Agorà Design 2018.” Parole condivise anche da Carlo Giovanardi,amministratore dell’azienda villimpentese “F.lli Giovanardi”.

Grande soddisfazione anche per il sindaco Fabio Tarantino che ha evidenziato l’ impegno dell’amministrazione comunale in supporto delle iniziative che come Agorà Design danno un contributo fondamentale nella valorizzazione della Città di Martano.

A concludere con i saluti è stata Lucia Rescio, curatrice della Mostra Evento Agorà Design. I suoi ringraziamenti sono andati, oltre che allo staff Sprech che per un anno intero ha lavorato all’evento, soprattutto agli oltre duecento giovani che hanno partecipato al contest 2018 e che sono stati determinanti nella riuscita di questa edizione.

Un’edizione che ha tutti i numeri per diventareA memorabile.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018 14:02